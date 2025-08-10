Όταν το ΚΚΕ προειδοποιούσε για το κακοσυντηρημένο δίκτυο στην Κερατέα

Ακόμα δεν έχει απαντήσει το αρμόδιο υπουργείο - Ελεύθεροι οι δυο υπάλληλοι που συνελήφθησαν.

Από τις 21 Ιουλίου είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ με ερώτηση βουλευτών του -είναι βλέπετε υπερδραστήριος και ο τοπικός βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος- Γιάννης Γκιόκας- για το κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Κερατέας.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά συνελήφθησαν δυο υπεύθυνοι για την κατάσταση στο δίκτυο που αφέθηκαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα. Με την καταγγελία οι αρμόδιοι δεν ασχολήθηκαν καν, ενώ το αρμόδιο υπουργείο δεν απάντησε καν στους βουλευτές του Περισσού!

Αναδημοσιεύουμε από τον 902.gr:

«Ελεύθεροι αφέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν συλληφθεί από το απόγευμα του Σαββάτου, για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα, που άφησε πίσω της έναν νεκρό και δεκάδες ανθρώπους που θα πρέπει πάλι να παλέψουν να σταθούν στα πόδια τους κόντρα στις δυσκολίες και τα εμπόδια της εγκληματικής πολιτικής του αστικού κράτους.

Οι συλλήψεις των δύο υπαλλήλων έγιναν μετά τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που κατέληξε ότι «η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, άρπαξαν φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις».

Οι δύο υπάλληλοι κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Τελικά, το μεσημέρι της Κυριακής οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά από εντολή του εισαγγελέα.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα δημοσιεύσαμε και στο 902.gr από χθες νωρίς το πρωί και τις μαρτυρίες κλιμακίων του ΚΚΕ που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό του λαού ώστε να συμβάλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ευθύνες της κυβέρνησης για το κακοσυντηρημένο δίκτυο

Προφανώς πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες του καθενός και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την καταστροφική πυρκαγιά. Ωστόσο, είναι γνωστή η τακτική της κυβέρνησης και των θεσμών του αστικού κράτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα και «κάποιο σταθμάρχη» για να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες της εμπρηστικής πολιτικής που ακολουθούν.

Είναι αποκαλυπτικό ότι από τις 21 Ιούλη το ΚΚΕ είχε καταθέσει Ερώτηση στη Βουλήμε θέμα: «Λήψη μέτρων για τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που έχουν προκληθεί στην Ανατολική Αττική εξαιτίας του απαρχαιωμένουν δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή».

Στο κείμενο της Ερώτησης το ΚΚΕ επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Στη σημερινή κοινοβουλευτική ερώτηση εστιάζουμε στο γεγονός ότι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Αττική, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα και την ενημέρωση τοπικών αρχών, προκλήθηκαν από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας βραχυκυκλώματος καλωδίων ηλεκτροδότησης με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη φωτιά τον Αύγουστο του 2024 που εξαπλώθηκε στη βόρεια περιοχή του Μαραθώνα, στον Βαρνάβα και το Γραμματικό και επεκτάθηκε στον Διόνυσο φτάνοντας μέχρι και στον οικιστικό ιστό του Χαλανδρίου και των Βριλησσίων.

Δίπλα στην ανυπαρξία μέτρων πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιά, στις υποστελεχωμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες και στα δασαρχεία των μηδέν δασεργατών της Ανατολικής Αττικής συνυπάρχει το απαρχαιωμένο και κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί ένα μόνιμο «εμπρηστή» μεγαλώνοντας τους κινδύνους για τους κατοίκους, αλλά και για τους χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Ταυτόχρονα, παρά τις εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ιδιαίτερα στις ευπαθείς περιοχές, έργο αναγκαίο καθώς στην Ανατολική Αττική υπάρχει πληθώρα οικισμών που βρίσκονται δίπλα ή μέσα σε δασικές εκτάσεις και περιαστικά δάση, με αποτέλεσμα το δίκτυο να περνάει μέσα από αυτές και να κάνει ακόμα πιο πιθανή την εκδήλωση της πυρκαγιάς, με δεδομένο ότι οι δασικές εκτάσεις είναι αφρόντιστες με άναρχη ανάπτυξη και χωρίς κανένα μέτρο πρόληψης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

(...) Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ διεκδικεί τον εκσυγχρονισμό και τη συστηματική συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, όπως επίσης και να προχωρήσουν άμεσα τα αναγκαία έργα της υπογειοποίησής του, που είτε προχωρούν με ρυθμούς «χελώνας», είτε με την ιεράρχηση περιοχών με κριτήριο την τουριστική βιτρίνα κλπ. Να προχωρήσουν άμεσα τα μέτρα πρόληψης, όπως καθαρισμοί, κλαδέματα δέντρων, ασφαλτοστρώσεις κοντά σε πυλώνες κλπ, προκειμένου τα δίκτυα να εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερο στην εκδήλωση πυρκαγιών και να μην αποτελούν εμπόδιο στις προσπάθειες κατάσβεσης. Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των δασαρχείων της περιοχής, των πυροσβεστικών υπηρεσιών και ο εξοπλισμός τους με επαρκή και σύγχρονα μέσα. Ιδιαίτερα μέτρα να παρθούν για την προστασία του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου και του Εθνικού πάρκου του Σχοινιά.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ Υπουργοί: Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη συνολική αντιπυρική πρόληψη και προστασία της Ανατολικής Αττικής και ιδιαίτερα για πυρκαγιές που προκαλούνται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον καλούνται οι κ. Υπουργοί να καταθέσουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, στοιχεία και έγγραφα σε σχέση με:

- Τις ακριβείς αιτίες έναρξης των πυρκαγιών την αντιπυρική περίοδο του 2025 στην Ανατολική Αττική.

- Την εξέλιξη και το σχέδιο υλοποίησης της υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, με τα ακριβή χρονικά περιθώρια, τα μέσα που θα πραγματοποιηθεί και τις περιοχές κατά προτεραιότητα».

Καμία απάντηση από την κυβέρνηση

Σε όλα τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα στις 6 Αυγούστου το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μέσω έγγραφης απάντησης που απέστειλε ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στην κυριολεξία δεν απαντιέται απολύτως τίποτα!

Υπάρχουν γενικές αναφορές για ενέργειες που γενικά έχουν παρθεί για την πυροπροστασία και το μόνο σχετικό - με όσα το ΚΚΕ ζήτησε να πάρει απαντήσεις- απόσπασμα είναι ότι για 29 ενάρξεις πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική από την 1/12025 έως 23/7/2025 υπάρχουν 5 υποθέσεις για τις οποίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Αυτό, τίποτα παραπάνω. Η απάντηση του συνερωτώμενου υπουργείου ακόμα δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί".

Απίστευτα, ε;

Τ.Τε.