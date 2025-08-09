Games
Γιατί φοβούνται «κόμμα Καρυστιανού»!

Γιατί φοβούνται «κόμμα Καρυστιανού»!
Για πολλούς η «μάνα των Τεμπών» φλερτάρει με την ιδέα, αλλά η ίδια δεν φαίνεται να το ξεκινάει.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα και η ανάγκη πολιτικών σχημάτων που θα συμβάλλουν στην πολιτική εκπροσώπηση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την ίδρυση νέων κομμάτων.

Κοινή είναι η πεποίθηση πως εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο που αν συγκροτήσει πολιτικό φορέα μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, λαμβάνοντας ψήφους από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Ο λόγος για τη Μαρία Καρυστιανού που για πολλούς φλερτάρει με την ιδέα, αλλά η ίδια δεν φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Δεν είναι, πάντως, και λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως αν κάνει κόμμα και ταυτόχρονα δεν κατέβει ο Αλ. Τσίπρας η Μαρία Καρυστιανού θα διεκδικήσει έως και το 20% του εκλογικού σώματος!

Β.Σκ.

