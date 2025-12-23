Το μήνυμα της ημέρας ήταν ξεκάθαρο και ηχηρό.

Μια ημέρα γεμάτη φως, ελπίδα και ανθρώπινη ζεστασιά χάρισε ο ΑΝΤ1, μέσα από τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης, στηρίζοντας τα παιδιά.

Από νωρίς το πρωί, στις 6, ο ΑΝΤ1 έθεσε σε κίνηση μια μεγάλη αλυσίδα αγάπης. Οι ενημερωτικές εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων και οι ζωντανές συνδέσεις μετέφεραν το μήνυμα του Τηλεμαραθωνίου σε κάθε γωνιά της χώρας, καλώντας τους τηλεθεατές να γίνουν μέρος μιας κοινής προσπάθειας. Μιας προσπάθειας που δεν είχε πρωταγωνιστές τα πρόσωπα της τηλεόρασης, αλλά τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη, φροντίδα και ελπίδα.

Το μήνυμα της ημέρας ήταν ξεκάθαρο και ηχηρό: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ». Ένα μήνυμα που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων ζει μέσα από την προσφορά και την ενσυναίσθηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αληθινές ιστορίες ζωής, συγκινητικές μαρτυρίες και παραδείγματα δύναμης ανέδειξαν το σπουδαίο έργο πέντε σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών: του Δεσμού, της ΕΛΙΖΑ, των Παιδικών Χωριών SOS, της Φλόγας και του Make-A-Wish Ελλάδος. Οργανισμοί που καθημερινά βρίσκονται δίπλα σε παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας όχι μόνο βοήθεια, αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Η κορύφωση του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου ήρθε χθες το βράδυ, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί με αγαπημένους καλεσμένους ανέλαβαν το live, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και δυνατά μηνύματα. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι ένωσαν τις φωνές τους, όχι για να λάμψουν, αλλά για να φωτίσουν έναν σκοπό ανώτερο: τη στήριξη των παιδιών που το χρειάζονται περισσότερο.

Το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε έφτασε τα 3.330.000 ευρώ. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμβολή του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα προσέφερε 300.000 ευρώ, ενισχύοντας τη μεγάλη αυτή προσπάθεια.

