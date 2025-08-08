«Γαλάζιοι» βουλευτές που «βράζουν» ακόμα και στη θάλασσα

Ετοιμάζονται μετά τη ΔΕΘ να ζητήσουν σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Δεν είναι και από ευτυχέστερα καλοκαίρια για τους «γαλάζιους» βουλευτές αυτό το καλοκαίρι.

Κυρίως για τους βουλευτές της επαρχίας, που βλέπουν από πρώτο χέρι πόση δυσαρέσκεια υπάρχει στον κόσμο, παρότι ο τουρισμός στις περισσότερες περιοχές είναι στα πάνω του. Και για την γκρίνια έως τη μεγάλη δυσαρέσκεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλοι «γαλάζιοι» ψηφοφόροι φέρονται δυσαρεστημένοι γιατί αυτοί δεν επωφελήθηκαν ενώ γύρω τους... έβρεχε λεφτά. Άλλοι γιατί φοβούνται ότι μπορεί να κληθούν να τα επιστρέψουν πίσω. Και άλλοι γιατί ανησυχούν μήπως περικοπούν οι επιδοτήσεις!

Με αυτά -και πολλά άλλα- οι πλέον δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση «γαλάζιοι» βουλευτές ετοιμάζονται να ζητήσουν σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τη ΔΕΘ.

Με το Μαξίμου να ελπίζει πως οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα «μηδενίσουν» το κοντέρ!

Για να δούμε...

Β.Σκ.