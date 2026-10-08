Δραματική αλλαγή των συσχετισμών στην Τουρκία - Ο δήμαρχος Σμύρνης Τζεμίλ Τουγκάι που είχε εκλεγεί με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα προσχώρησε στο κυβερνών κόμμα! - Τι γράφει το Κ-Report.

Δραματικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη καθώς ο Δήμαρχος Σμύρνης αλλάζει στρατόπεδο με τον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν να του περνάει στο πέτο την κονκάρδα του κυβερνώντος κόμματος!

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το K-Report του Κώστα Καλλίτση και του Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά με πλούσια ύλη σε καθημερινή μορφή, ενώ κάθε Τετάρτη απόγευμα προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές του ειδικό «τεύχος» με την ονομασία «Έχετε γράμμα από την Τουρκία» που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ευάγγελος Αρεταίος και Μαρία Ζαχαράκη:

Ο δήμαρχος Σμύρνης Cemil Tugay προσχώρησε σήμερα επισήμως στο AKP, θέτοντας τέλος σε 27 χρόνια διακυβέρνησης της πόλης από το CHP και τις ρίζες της εκκοσμικευμένης πολιτικής παράδοσης. Η μετάταξη έγινε κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της νομοθετικής χρονιάς στα κεντρικά γραφεία του AKP, όπου ο ίδιος ο Ερντογάν τέλεσε την συμβολική απονομή του σήματος του ΑΚΡ στο πέτο του δημάρχου.

Η κίνηση έρχεται έπειτα από σειρά ενδείξεων: παραίτηση του Tugay από το CHP τον Ιούνιο, σιωπηρή άρνηση να προσχωρήσει στο νεοσύστατο Yeni Parti του Özgür Özel, αιφνιδιαστική συνάντηση με τον Ερντογάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο προεδρικό μέγαρο, και παραίτηση από τον Σύλλογο Κεμαλικής Σκέψης δύο ημέρες αργότερα. Ο ίδιος αρκέστηκε να δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «η Σμύρνη αξίζει καλά πράγματα».

Η μετακίνηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς συμπίπτει με δικαστική επιχείρηση στον δήμο Bayraklı της Σμύρνης, όπου συνελήφθησαν δεκάδες πρόσωπα από την προηγούμενη δημοτική διοίκηση, μεταξύ τους ο πρώην δήμαρχος Serdar Sandal, στελέχη και επιχειρηματίες που, σύμφωνα με τον καθεστωτικό τύπο, συνδέονται με προμήθειες και πληρωμές.

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Ο Özgür Özel αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας τον Tugay για προδοσία και δηλώνοντας ότι το AKP «δεν κέρδισε ποτέ τη Σμύρνη στις κάλπες». Η εξέλιξη θεωρείται πλήγμα για το αντιπολιτευτικό στρατόπεδο, καθώς η Σμύρνη αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής αντίστασης στο AKP μετά την Κωνσταντινούπολη.

Η επιχείρηση στον δήμο Bayraklı της Σμύρνης προσέθεσε ακόμα μια δικαστική κλιμάκωση καθώς, με εντολή της εισαγγελίας συνελήφθησαν δεκάδες πρόσωπα από την προηγούμενη δημοτική διοίκηση, μεταξύ τους ο πρώην δήμαρχος Serdar Sandal, στελέχη του δήμου, επιχειρηματίες και πρόσωπα που συνδέονται με προμήθειες και πληρωμές.

Το δεύτερο αλλά και το πιο κρίσιμο μέτωπο είναι ο Cemil Tugay. Ο Ahmet Hakan στη Hürriyet έγραψε ότι η μετακίνηση του προς το AKP είναι πλέον «σχεδόν βέβαιη», ενώ την ίδια ώρα, διαδηλώσεις στη Σμύρνη κατά του ενδεχόμενου αυτού δείχνουν ότι η υπόθεση έχει φύγει από τα παρασκήνια της Άγκυρας και έχει περάσει στον δρόμο.

Και αυτό ακριβώς κάνει τη Σμύρνη τόσο κρίσιμη: δεν είναι απλώς ένα ακόμη προπύργιο του CHP, αλλά ένας από τους βασικούς πυλώνες ολόκληρου του αντιπολιτευτικού χώρου. Αν το AKP κατορθώσει να διαβρώσει τον πολιτικό έλεγχο της πόλης, ενώ ταυτόχρονα το Yeni Parti επιχειρεί να αποσπάσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και στελέχη από το CHP, τότε η Σμύρνη μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο αντιπολιτευτικής σταθερότητας σε πεδίο βαθύτερης αναδιάταξης της τουρκικής αντιπολίτευσης.