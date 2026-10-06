Ο Αλέξης «μπριφάρει» τους συντονιστές του Λεκανοπεδίου- Στηρίζονται τα νέα πρόσωπα στην Αμαλίας.

-Στη συγκέντρωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη στην Άνοιξη εθεάθη την Δευτέρα ο Στέλιος Κοροβέσης, πατέρας της Μυρτούς Κοροβέση, ανεξάρτητης σήμερα βουλευτού που είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και που υπήρξε μέχρι πρόσφατα αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη. Η Μυρτώ Κοροβέση θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν θα είναι υποψήφια στην Ανατολική Αττική ή στη Μεσσηνία!

-Σημείο της κρίσης που μαστίζει το πολιτικό σύστημα είναι ασφαλώς οι ανακοινώσεις διαφόρων υπουργών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια της ΝΔ. Έκαναν μια επιλογή να προσχωρήσουν στη ΝΔ, απόλυτο δικαίωμά τους. Να είναι όμως υπερήφανοι για τη ΝΔ τα χρόνια που οι ίδιοι ήταν στο ΠΑΣΟΚ (και κάποιοι στο ΚΚΕ) είναι σαν να φτύνουν τον εαυτό τους και την ιστορία τους. Δεν το έκανε πχ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είμαστε σίγουροι πως ακόμα και ο κόσμος της ΝΔ θα το εκτιμήσει περισσότερο απ΄ ότι αυτούς που τον γλύφουν- το πιθανότερο και χωρίς να το πιστεύουν κιόλας!

-Το «μοντέλο Καραμέρου» πρέπει να ακολουθήσουν όσοι βουλευτές θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να κάνει πίσω- και σωστά! Και μάλιστα να ακολουθήσουν το «μοντέλο Καραμέρου» σύντομα. Όχι τα Χριστούγεννα που κάποιοι προγραμματίζουν!

-Στη συνεδρίαση της Δευτέρας στην Αμαλίας αποφασίστηκε να στηριχτούν τα νέα στελέχη της ΕΛΑΣ, ακόμα και αν εμφανίζουν αδυναμίες. Να μην εμπλουτιστούν όμως τα επιτελεία και με νέα στελέχη , πιο έμπειρα, δύσκολο το βλέπουμε.

-Σήμερα πάντως ο Αλέξης Τσίπρας «μπριφάρει» τους συντονιστές του Λεκανοπεδίου της ΕΛΑΣ. Όσο ζεστά το παίρνει, τόσο το καλύτερο για την Αμαλίας!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Ο ναύαρχος Αποστολάκης στη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην οποία επισημοποίησε την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα: «Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι», δείπε χαρακτηριστικά. Ευτυχώς που ο ναύαρχος ως στρατιωτικός δεν ήταν το ίδιο μέγεθος που είναι ως πολιτικός. Με αποκορύφωμα όταν επιχείρησε να γίνει «κοινής αποδοχής» υπουργός σε κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όταν έκανε τον ...καπετάνιο του Κασσελάκη! Δεν είναι βλέπετε όλοι για όλα!