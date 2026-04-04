Τα σκάνδαλα φέρνουν ακόμα πιο κοντά το πολιτικό τέλος του πρωθυπουργού.

Τεκτονικές αναμένονται οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα, κάτω από την επίδραση των πρωτοφανών και συσσωρευμένων σκανδάλων στην πολιτική ζωή της χώρας, με πρωταγωνιστικό ρόλο στελεχών του κυβερνώντος κόμματος σε αυτά και με εμφανή πλέον προσπάθεια συγκάλυψής τους από το Μαξίμου, αλλά και με την περαιτέρω πίεση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται πλέον σε πλήρη έλλειψη στρατηγικής.

-Η αυτοδυναμία δεν βρισκόταν ούτως ή άλλως πάνω στο τραπέζι, μόνο στις δημοσκοπήσεις που διέρρεε το Μαξίμου υπήρχε-και εκεί ως δύσκολο ενδεχόμενο! Τώρα δεν υπάρχει ως ζητούμενο ούτε για τους πλέον φανατικούς υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

-Τώρα, μετά τα σκάνδαλα καταρρέει και το σενάριο για κυβέρνηση συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

-Κανένα κόμμα δεν μπορεί πλέον να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία όσο αρχηγός της είναι ο Κ. Μητσοτάκης. Ούτως ή άλλως το σχετικό εγχείρημα είχε προβλήματα και στην π.Σ. (προ Σκανδάλων) εποχή, τώρα, μετά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και τα Τέμπη οι πιθανότητες είναι μηδενικές.

-Συνεπώς το κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε αδιέξοδο στρατηγικής όχι απλώς για το σήμερα αλλά και για το αύριο.

-Το ερώτημα είναι πότε (και από ποιους) θα τεθεί το ερώτημα για την ηγεσία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι άμεσα προφανώς, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όλα δείχνουν συνεπώς πως τα σκάνδαλα φέρουν πιο κοντά το πολιτικό τέλος του πρωθυπουργού.