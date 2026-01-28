Γιατί όμως, παρά τις δημοσκοπήσεις, στο Μαξίμου δεν ανοίγουν ...σαμπάνιες; Δεν τις ...πιστεύουν;

Ας δούμε τα γεγονότα:

Η δημοσκόπηση της Interview την Τρίτη δίνει στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 32,3%, αύξηση δηλαδή πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2024.

Είναι φανερό πως αν στις σημερινές συνθήκες που είναι ιδιαίτερα δύσκολες για την κυβέρνηση η ΝΔ λαμβάνει ένα τόσο υψηλό ποσοστό δεν θα χρειαστούν καν δεύτερες εκλογές για να αυξήσει η ΝΔ το ποσοστό της καθώς θα υπάρξει από τις πρώτες κάλπες αυτοδυναμία! Δεν χωρά μάλιστα καμία αμφιβολία πως αν το κυβερνών κόμμα «γράφει» τώρα στις δημοσκοπήσεις 32,3% με τα διλήμματα που θα τεθούν, τις «παροχές» που θα υπάρξουν και τη μη ύπαρξη εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης η ΝΔ θα ...φτάσει ή και θα ...ξεπεράσει το 41% των τελευταίων εκλογών!!!

Ωστόσο δημιουργούνται κάποια ερωτήματα:

-Γιατί, παρά τα σημαντικότατα ποσοστά που δίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις στη ΝΔ, στο Μαξίμου δεν ανοίγουν ...σαμπάνιες; Δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις αυτές; Δεν καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη θετική απήχηση βρίσκουν οι πολιτικές του στους πολίτες; Έχουν χάσει τα ...αντανακλαστικά τους;

-Ίσως βέβαια και να τα έχουν χάσει. Το δείχνει ίσως και η δημοσκόπηση της Interview, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός συγκεντρώνει χαμηλότερο ποσοστό από το ποσοστό της ΝΔ!

Η ΝΔ λαμβάνει 32,3% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και ο Κ. Μητσοτάκης ως «καταλληλότερος» για πρωθυπουργός συγκεντρώνει 31,7%! Πρωτοφανή πράγματα!

ΥΓ: Όποιος αναρωτιέται αν το κείμενο έχει μεγάλη δόση ειρωνείας ...δίκιο έχει!