Τι δείχνει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» - Πώς ψηφίζουν για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Οι ψηφοφόροι που αυτοχαρακτηρίζονται ως «αντισυστημικοί» υπερτερούν πλέον στη χώρα έναντι αυτών που χαρακτηρίζονται ως «συστημικοί».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» του Σαββάτου και όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το ραδιόφωνο 90,1:

- Το 39,4% των ψηφοφόρων αυτοχαρακτηρίζονται «αντισυστημικοί» και το 37,9% «συστημικοί», με τα χαρακτηριστικά βεβαίως που δίνει ο καθένας στους συγκεκριμένους όρους. Το 22,7% των ψηφοφόρων απαντά «Δεν ξέρω».

-Τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η GPO άρχισε να θέτει το συγκεκριμένο ερώτημα για το λογαριασμό του ραδιοφώνου των «Παραπολιτικών» πλειοψηφία ήταν όσοι δήλωναν «συστημικοί»: Αποτελούσαν το 42,6%, περίπου πέντε περισσότερες μονάδες από όσοι το δηλώνουν σήμερα. Αντιθέτως οι «αντισυστημικοί» αποτελούσαν το 37,4%, σήμερα δηλαδή είναι δυο μονάδες περισσότεροι σε σχέση με έντεκα μήνες πριν.

Το γιατί είναι περισσότεροι αποτελεί κατόρθωμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλων εκείνων που τους απαξιώνουν χαρακτηρίζοντάς τους ακόμα και «ψεκασμένους», πιστεύοντας ότι έτσι θα τους σπρώξουν στο περιθώριο, με τα έως τώρα αποτελέσματα να δείχνουν πως εκείνο που συμβαίνει είναι το αντίθετο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και ορισμένα ακόμα στοιχεία:

-Το 14,6% από εκείνους που δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Καρυστιανού δηλώνουν «συστημικοί» και το 28,5% «αντισυστημικοί».

-Το 15,2% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα δηλώνουν «συστημικοί» και το 20% «αντισυστημικοί».

Αν μη τι άλλο πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της GPO.