Αναμένεται σήμερα επικοινωνία Χατζηδάκη με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- Η ξεχωριστή περίπτωση του Σωτηρόπουλου.

Ενώ το σήριαλ με τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών συνεχίζεται αμείωτο, το Μαξίμου σκοπεύει να εντείνει την πίεση στον Νίκο Ανδρουλάκη ώστε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση προκειμένου να οριστούν οι νέοι υπεύθυνοι. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της στήλης για σήμερα έχει οριστεί επικοινωνία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξεταστούν τρόποι εξεύρεσης συμφωνίας.

Μια συμφωνία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει την απαραίτητη πλειοψηφία στο προεδρείο της Βουλής για να «ξεκλειδώσει» η διαδικασία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση χρειάζονται δυο ή και τρία κόμματα για τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας που συνταγματικά απαιτείται. Επιπλέον το Μαξίμου πιέζει το ΠΑΣΟΚ και γιατί δεν θέλει συμμαχία με τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, παρότι πχ χρειάστηκε η συνδρομή του Κυριάκου Βελόπουλου προκειμένου να αλλάξει η σύνθεση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και να εμποδιστεί ο πρώην επικεφαλής της Χρήστος Ράμμος να ολοκληρώσει το σχεδιασμό του. Ταυτόχρονα όμως το Μαξίμου επιδιώκει και να δημιουργήσει διλήμματα στον Νίκο Ανδρουλάκη: Εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμφωνήσει με την κυβέρνηση θα κατηγορηθεί ότι «ερωτοτροπεί» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ θα επανέλθουν και τα σενάρια «συγκυβέρνησης με τη ΝΔ», αν δεν συμφωνήσει θα δημιουργηθούν προβλήματα καθώς θα κατηγορηθεί ως «ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ θα αντιμετωπίσει και προβλήματα στο εσωτερικό του καθώς στελέχη της «δεξιάς του πτέρυγας» εκτιμούν πως δεν μπορεί να αρνείται συναίνεση σε ένα θέμα που η συναίνεση είναι το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

Υπάρχει για παράδειγμα μια περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνουν στελέχη του, θα καταστήσει αδιανόητη την άρνηση της ηγεσίας να μην υπερψηφίσει: Ο καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος που είναι μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία του Συνηγόρου του Πολίτη υπήρξε σύμβουλος του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Τον Οκτώβριο του 2024, μάλιστα, η υποψηφιότητά του δεν πέρασε από το προεδρείο της Βουλής καθώς η κεντροαριστερή αντιπολίτευση θα τον υποστήριζε αν δεν έθετε ως προτεραιότητα τις ευθύνες της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη του πολύνεκρου ναυαγίου της Πύλου. Σύμφωνα μάλιστα με όσα είχαν διαρρεύσει πληροφορηθήκαμε ότι τότε θα τον ψήφιζε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα, όπως και η Νέα Αριστερά αποφάσισαν να προτάξουν την «προσπάθεια ελέγχου των Ανεξάρτητων Αρχών από την κυβέρνηση».

Το αδιέξοδο που υπάρχει με τον διορισμό των νέων επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών πυροδοτεί τη συζήτηση για τυχόν αλλαγές που απαιτούνται ενόψει και της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος με άρθρο του στην «Καθημερινή» της Κυριακής τονίζει πως λύση δεν είναι η μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 4/5 για τον ορισμό των νέων Ανεξάρτητων Αρχών καθώς στο τέλος η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιβάλλει τους εκλεκτούς της όπως έγινε και μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Ν. Αλιβιζάτος προτείνει ανάθεση της εκλογής σε «τρίτο» πρόσωπο, όπως ένα διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα (που δεν αναφέρει όμως ποιος θα το διορίζει) ή όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση πολύ δύσκολη εξίσωση, καθώς ακόμα και η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια λύση για το μέλλον και όχι για το σήμερα που το αδιέξοδο είναι μεγάλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

(Το κείμενο δημοσιεύεται στην "Απογευματινή" της Δευτέρας)