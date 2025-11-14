Η πρέσβειρα αποκάλυψε τι πιστεύει ο Μητσοτάκης για τη διακυβέρνηση Κώστα Καραμανλή - Τι δείχνει η χαμηλή τηλεθέαση της συνέντευξης.

Δύο σημεία από τη συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Μαρία Σαράφογλου (ΑΝΤ1) το βράδυ της Πέμπτης:

Σημείο πρώτο. Η κα πρέσβειρα λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα προκειμένου να μιλήσει στην Ακρόπολη! Νομίζει ότι ο Τραμπ είναι ο νέος Περικλής. Και το κακό ίσως είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει πια Αριστοφάνης.

Σημείο δεύτερο, που είναι και το κυριότερο. Και τούτο διότι δείχνει με ποιες διαθέσεις και με πόση δόση προπαγάνδας ήρθε η Γκίλφοϊλ στην Αθήνα για να δέσει ολοκληρωμένα την Ελλάδα στο άρμα Τραμπ. Μιλώντας για την επένδυση της Cosco το 2006 στον Πειραιά και για το πώς έγινε είπε τα ακόλουθα, φυσικά σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη όπως προκύπτει από την απάντησή της: «Είναι πολύ σημαντικό το ότι επιθυμούν τόσα πολλά άτομα, όσον αφορά τις υποδομές, να έρθουν αμερικανικές υποδομές εδώ για να στηρίξουν την περιοχή, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή με το λιμάνι του Πειραιά. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα. Και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση. Είτε επιδιώκοντας την αύξηση της απόδοσης σε άλλες περιοχές ή ίσως κάποια μέρα βγει προς πώληση».

Υπενθυμίζουμε ότι το 2006 που έγινε η επένδυση της COSCO, η χώρα είχε ανάπτυξη πάνω από 4% και η σταθερότητα της Ελλάδας ήταν -όπως παραδεχόταν το πολιτικό σύστημα- πολύ καλή, μέσα και έξω από τα σύνορά μας.

ΥΓ: Πόσο ήταν η τηλεθέαση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον "Αντένα"; 6,9% στο νεανικό κοινό και 5,6% στο σύνολο. Μάλλον δεν ξετρελλαίνονται οι Έλληνες...