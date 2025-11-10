«Κλείσιμο Δήμων, μαζική παρουσία έξω από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, συνεχή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, συνεργασία με τους εργαζόμενους στους Δήμους», προαναγγέλλει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Κλείσιμο Δήμων, μαζική παρουσία έξω από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, συνεχή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, συνεργασία με τους εργαζόμενους στους Δήμους» προαναγγέλλει ο Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για «τραγική κατάσταση» της αυτοδιοίκησης και για «ρήξη με ευθύνη της κυβέρνησης». «Είναι πρωτοφανές το ότι η Κυβέρνηση, από το μικρόφωνο του Συνεδρίου, προκάλεσε δηλώνοντας πως, αν δεν τα βγάζουμε πέρα (με την πολιτική της), τότε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη», καταγγέλλει.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μάλιστα αναφέρει πως υπάρχει ευρύτερο πολιτικό μήνυμα από τη συνεργασία της παράταξης του ιδίου και του Κώστα Ζαχαριάδη στην ΚΕΔΕ: «Ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων στη Βουλή και στην κοινωνία θα φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αντιπολίτευση. Θα δοκιμάσει στην πράξη τη δυνατότητα μιας αυριανής προοδευτικής διακυβέρνησης μετά τις εκλογές». Τονίζει δε με νόημα: «Πιστεύω ότι η παράταξή μας, Αυτοδιοίκηση Τώρα, μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για κάτι ανάλογο σε όλα τα μαζικά κινήματα.

Είπαμε: η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές και πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει και απομόνωση».

Οδεύουμε προς ρήξη στις σχέσεις της Αυτοδιοίκησης με την Κυβέρνηση, κ. Δήμαρχε; Γιατί;

Βρισκόμαστε ήδη σε ρήξη, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης. Έναν χρόνο τώρα, όχι μόνο δεν υιοθέτησε καμία από τις σχεδόν ομόφωνες (στο συνέδριο της Ρόδου) προτάσεις της ΚΕΔΕ, αλλά συνέχισε την αφαίρεση πόρων και αρμοδιοτήτων, οδηγώντας την Αυτοδιοίκηση σε αδιέξοδο και μαρασμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν πιστεύει στον θεσμό. Θέλει ένα κράτος συγκεντρωτικό, ελεγχόμενο σκληρά από την κεντρική εξουσία - κράτος λάφυρο για το κυβερνών κόμμα και τις πελατειακές του σχέσεις. Θέλει τους Δημάρχους αδύναμους, να μεταβάλλονται σε επαίτες στα υπουργικά γραφεία.

Αυτή η ρήξη αποτυπώθηκε στο πρόσφατο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων στην Αλεξανδρούπολη, με τις ομιλίες και τη σφοδρή κριτική ακόμη και Δημάρχων που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία.

Αποτυπώθηκε και με τη μετατροπή της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ σε μειοψηφία στις τελικές ψηφοφορίες. Γιατί, με το 92–89–10 στα τρία ψηφίσματα, κατανοείτε ότι το 66% των περασμένων εκλογών είναι παρελθόν.

Θα έχει και συνέχεια, με τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. Η ώρα του «ναι μεν, αλλά» τελείωσε για όλους. Είναι η ώρα της μάχης.

Ποια είναι η κατάσταση των Δήμων σήμερα;

Η κατάσταση είναι κυριολεκτικά τραγική.

Δεν έχουμε τα μέσα και τους πόρους για να ανταποκριθούμε, όπως πρέπει, στις ανάγκες των πόλεων και των πολιτών.

Νόμοι για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης δεν υλοποιούνται.

Δεν μας αποδίδεται μερίδιο από τα έσοδα του Τέλους Ανθεκτικότητας.

Αφαιρούνται αρμοδιότητες, όπως οι πολεοδομίες και η ενεργειακή διαχείριση απορριμμάτων (για να πλουτίσουν ιδιώτες), αλλά και πρόσθετα έσοδα, όπως αυτά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.

Δεν καταργήθηκε το τέλος ταφής απορριμμάτων.

Παραμένουμε αποκλεισμένοι από τον ενεργειακό χώρο.

Υπονομεύονται, λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου και πόρων, οι παρεμβάσεις μας για τα μεγάλα προβλήματα του δημογραφικού, του στεγαστικού και των σοβαρών υποδομών.

Παραπέμπεται στις καλένδες η νέα πραγματική μεταρρύθμιση που ζητούσαμε για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης.

Η ελεύθερη άσκηση των καθηκόντων των Δημάρχων παρεμποδίζεται από την εθνική νομοθεσία, που επιτρέπει την εύκολη δίωξη εναντίον μας για διοικητικά θέματα του Δήμου.

Δεν δημιουργήθηκε νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους Δήμους.

Με 9 δισ. πλεόνασμα φέτος, καμία συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στα έσοδα.

Η Κυβέρνηση, όταν δεν μας ξεχνά επιδεικτικά, παρεμβαίνει για να μας κάνει φτωχότερους σε πόρους και αρμοδιότητες - εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Εξετάζετε το κλείσιμο των Δήμων; Ποια είναι η πρότασή σας;

Όπως είπα πριν, δεν μπορούμε να πορευτούμε με τα «ναι μεν, αλλά».

Οφείλουμε να αγωνιστούμε χωρίς φόβο, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Με κλείσιμο Δήμων, μαζική παρουσία έξω από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, συνεχή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, συνεργασία με τους εργαζόμενους στους Δήμους.

Οφείλουμε να σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών, να μη δεχθούμε την υποκατάστασή μας από το αδιαφανές, δήθεν επιτελικό κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή τελείωσε. Η Αυτοδιοίκηση, επιτέλους, μιλά.

Δήμοι που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ετοιμάζονται να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Ο Δήμος Αθηναίων το εξετάζει;

Είναι πρωτοφανές το ότι η Κυβέρνηση, από το μικρόφωνο του Συνεδρίου, προκάλεσε δηλώνοντας πως, αν δεν τα βγάζουμε πέρα (με την πολιτική της), τότε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Μας κάλεσε να το κάνουμε.

Δηλαδή, να φορτώσουμε στους πολίτες το κόστος των δικών της πολιτικών.

Πάντως, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μη φθάσουμε εκεί.

Στο Συνέδριο, παραλίγο η παράταξή σας να περάσει το ψήφισμά της. Τι σηματοδοτεί αυτό; Τι να περιμένουμε;

Η συνεπής, υπεύθυνη και αποφασιστική στάση μας συσπειρώνει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

Δεν σας κρύβω ότι στους διαδρόμους έρχονταν πολλοί δήμαρχοι που πρόσκεινται στη Ν.Δ. να μας δώσουν συγχαρητήρια και να μας ζητήσουν να μη υποχωρήσουμε.

Σε αυτόν τον αγώνα τους χρειαζόμαστε όλους, χωρίς διαχωρισμούς. Όλους όσοι εγκαταλείπουν τον φόβο και τις σκοπιμότητες και ορθώνουν το ανάστημά τους, για να διαφυλάξουν τον θεσμό αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών της περιοχής τους.

Τώρα το 66% της πλειοψηφίας έγινε μειοψηφία. Πιστεύω ότι και αυτοί που μέχρι τώρα έδιναν “εξετάσεις” στην Κυβέρνηση θα επανεξετάσουν τη θέση τους.

Το μήνυμα του Συνεδρίου είναι ισχυρό. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, θα κριθούν πολύ αυστηρά από τους πολίτες.

Παράταξη ενιαία με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Μπορούν να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα;

Η παράταξή μας στην ΚΕΔΕ εκφράζει τη συμπαράταξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων - όχι μόνο προσκείμενων σε κόμματα, αλλά και ανεξάρτητων προοδευτικών στελεχών της Αυτοδιοίκησης.

Με μια πολύ καλή και δημιουργική συνεργασία, με σεβασμό του ενός προς τον άλλο.

Αυτή η συνεργασία δοκιμάστηκε και πέτυχε το εντυπωσιακό αποτέλεσμά μας στον Β΄ γύρο των δημοτικών εκλογών της Αθήνας. Τη συνεχίζουμε μαζί με τον Κώστα και τα άλλα στελέχη στην ΚΕΔΕ.

Ναι, υπάρχει και ευρύτερα πολιτικό μήνυμα. Ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων στη Βουλή και στην κοινωνία θα φέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αντιπολίτευση.

Θα δοκιμάσει στην πράξη τη δυνατότητα μιας αυριανής προοδευτικής διακυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Πιστεύω ότι η παράταξή μας, Αυτοδιοίκηση Τώρα, μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για κάτι ανάλογο σε όλα τα μαζικά κινήματα.

Είπαμε: η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές και πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει και απομόνωση.