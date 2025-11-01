Οι πολιτικές σκοπιμότητες της ηγεσίας της κυβέρνησης αδυνατίζουν την ΕΛΑΣ - Οι ευθύνες για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και την Αστυνομία Διαδηλώσεων.

Τα όσα συνέβησαν από το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Βορίζια της Κρήτης ξεπερνούν κάθε φαντασία και σε κάθε περίπτωση δείχνουν τις τεράστιες εμμονές της κυβέρνησης στο θέμα της βίας και της εγκληματικότητας.

Τα όπλα που κυκλοφορούν αδήλωτα στη χώρα φαίνεται να ανέρχονται ακόμα και σε εκατοντάδες χιλιάδες. Και μάλιστα όπλα από τα πλέον φονικά, αυτά που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές συμμορίες, όπως Καλάσνικοφ και άλλα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η εισαγωγή των όπλων στη χώρα γίνεται με σχετική ευκολία, ενώ μπορεί σχεδόν ο καθένας να προμηθεύεται ανεμπόδιστα τα υπερσύγχρονα όπλα ακόμα και στην ...Ομόνοια!

Η τελευταία φορά που έγινε φιέστα για το «μάζεμα» των όπλων από την Κρήτη ήταν επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή με τον υπουργό Γιώργο Βουλγαράκη και με παρουσία του θρυλικού Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς όμως στην πράξη να γίνει από τότε μέχρι και σήμερα τίποτε.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ δεν υπήρχαν λεφτά για την πρόσληψη αστυνομικών προχώρησε στην διακήρυξη πρόσληψης χιλίων ανδρών και γυναικών για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και άλλων τόσων για την Αστυνομία Διαδηλώσεων, υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν μόνο για πολιτικές σκοπιμότητες και ήδη αποδείχτηκαν εντελώς αχρείαστες.

Τα δε μέλη τους δεν είναι κανονικοί αστυνομικοί και έτσι δεν μπορούν να φέρουν καν όπλα! Αν είχαν προσληφθεί κανονικοί αστυνομικοί οι δυνατότητες της ΕΛΑΣ θα ήταν σαφώς μεγαλύτερες.

Για να αποσταλούν στην Δυτική Αττική, στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές που ...ευδοκιμεί η εγκληματικότητα σε άλλα τα επίπεδα.

Την ίδια δε στιγμή που η εγκληματικότητα θεριεύει το Μαξίμου δημιουργεί εκ των ουκ άνευ θέμα με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προκειμένου αφενός να πλήξει τον Νίκο Δένδια και αφετέρου να αποστείλει μήνυμα πυγμής στους γονείς των νεκρών παιδιών στην τραγωδία των Τεμπών και στο κίνημα που έχει δημιουργηθεί για την τιμωρία των ενόχων.

Έτσι, 200 αστυνομικοί θα απασχολούνται να το...φυλάσσουν-από ποιους άραγε;- με αποτέλεσμα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αποσύρει άλλους 200 άνδρες από τις άλλες της δραστηριότητες για να χρησιμοποιούνται για το Μνημείο!

Η τραγωδία της Κρήτης θα αναδείξει σίγουρα πολλά ερωτήματα και θα φέρει στο προσκήνιο μια πολύ δυσώδη κατάσταση. Ευκαιρία για μια πραγματική συζήτηση για τα σώματα ασφαλείας, που το Dnews θα πραγματοποιήσει.

ΥΓ: Θυμάστε που ο πρωθυπουργός, με προσωπική του απόφαση, όρισε διευθυντή της ΕΛΑΣ στα Χανιά για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στο νομό και το νησί;

Η τραγωδία στο χωριό Βορίζια έδειξε πού οδηγούν οι επικοινωνιακές κινήσεις.