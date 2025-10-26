Ποιους αφορά- Γιατί θα δοκιμάσει τις αντοχές της κυβέρνησης στη σκιά της αντιπαράθεσης Μητσοτάκη με Δένδια.

Βαραίνει και άλλο το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση καθώς το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να φτάσει στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας που εξέτασε τις ύποπτες τηλεφωνικές επικοινωνίες δέκα βουλευτών, ολοκληρώνει την περίπλοκη έρευνά της.

Οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν πως η δικογραφία θα αφορά δέκα βουλευτές, οκτώ του κυβερνώντος κόμματος, έναν του ΠΑΣΟΚ και έναν του ΣΥΡΙΖΑ.

Η έλευση της δικογραφίας στη Βουλή αναμένεται όχι απλώς να κρατήσει στην επικαιρότητα το θέμα της διαφθοράς και της συγκάλυψής του από το Μέγαρο Μαξίμου στην επικαιρότητα, αλλά και να ακυρώσει την υπόλοιπη ατζέντα της κυβέρνησης, που έχει επενδύσει πολιτικά στην επιστροφή ενοικίου ενός μήνα σε μεγάλη πλειοψηφία ενοικιαστών, αλλά και στο τυράκι επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, μια εξαγγελία που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο ...Απρίλιο, καθώς δεν είχαν πάρει το επίδομα που ζητούσαν το Πάσχα!

Η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τη στιγμή που θα ξεκινήσει η έλευση των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, του νυν υπουργού Κώστα Τσιάρα, αλλά και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς και προσώπων που θα προκαλέσουν μεγάλο θόρυβο όπως του περιβόητου ...Φραπέ και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίσιμη κατάθεση μιας σημαντικής μάρτυρος, της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Η νέα δικογραφία έρχεται στη Βουλή στη σκιά της αντιπαράθεσης Μητσοτάκη-Δένδια και τη νέα προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να συγκαλύψει τους υπευθύνους για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων πως οι πολίτες θεωρούν πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη η διαφθορά επανέρχεται κυριαρχεί ως πρόβλημα στη χώρα. Εκτίμηση η οποία κυριαρχεί και μεταξύ δυο έως τριών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις περασμένες ευρωεκλογές!