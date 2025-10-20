Δεύτερη νίκη Δένδια μετά την αλλαγή θέση της κυβέρνησης για τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Μόνος στόχος που πλέον προωθείται με την τροπολογία είναι να χτυπηθούν οι διαδηλώσεις.

Την πλήρη υποχώρηση έναντι του Νίκου Δένδια φέρεται να επέλεξε το Μαξίμου στο θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον υπουργό Άμυνας να επιτυγχάνει μια ακόμα επικράτηση στο εσωκομματικό πεδίο.

Η τροπολογία που θα έρθει την Τρίτη στη Βουλή αναμένεται να αναθέτει στις Ένοπλες Δυνάμεις «τη μέριμνα» (κατ΄ άλλους «τη φροντίδα») για την ομαλή λειτουργία του Μνημείου, αποφεύγοντας να υλοποιήσει τις αρχικές επιδιώξεις του Μαξίμου να αναθέσει την ...καθαριότητα στο υπουργείο Άμυνας. Να θυμίσουμε δε πως με την πρώτη πρώτη του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως την ασφάλεια του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα την αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και ότι κάτω από τις άμεσες αντιδράσεις χρειάστηκε διευκρινιστική ανακοίνωση ότι η ασφάλεια θα παραμείνει υπό την ευθύνη της ΕΛΑΣ, δηλαδή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο υπουργός Άμυνας έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να συμφωνήσει -και βεβαίως και να εισηγηθεί- τροπολογία που θα προβλέπει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν την ευθύνη της ...καθαριότητας του Μνημείου! Σύμφωνα μάλιστα με όσα έχει αποκαλύψει το Dnews το υπουργείο Άμυνας δεν αποδέχθηκε την πρώτη τροπολογία που του απέστειλε ο γενικός γραμματέας πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής για το θέμα.

Η νέα τροπολογία φέρεται να είναι πολύ κοντά στα θέλω του υπουργού Άμυνας και αν αυτό συμβαίνει θα πρόκειται για τη δεύτερη νίκη του Νίκου Δένδια επί του Μαξίμου. Η πρώτη ήταν όταν τάχθηκε υπέρ της ικανοποίησης όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι όσον αφορά στην εκταφή του παιδιού του, οδηγώντας την κυβέρνηση και την αλλαγή της δικαιοσύνης σε αλλαγή θέσης. Παρά δε τα όσα λέγονται ο Νίκος Δένδιας δεν διαθέτει καμιά στρατηγική εξόδου από την κυβέρνηση, εφόσον βεβαίως μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και να μην στοχοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχει πλέον η κυβέρνηση ως στόχο είναι να αποστείλει ένα μήνυμα ότι με κάθε τρόπο στοχοποιεί τις διαδηλώσεις. Όπως εκτιμάται και αυτό θα της γυρίσει μπούμερανγκ...