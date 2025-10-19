Τι δείχνει η έρευνα της GPO για το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών»- Ούτε οι ψηφοφόροι της ΝΔ δεν δίνουν θετικό βαθμό στο Μαξίμου, ενώ έχουν σοβαρές αμφιβολίες και για τη δικαιοσύνη.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της GPO παρουσίασε αρχές της εβδομάδας το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, με το κεφάλαιο για τη διαφθορά να έχει ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία.

Τα Παιχνίδια Εξουσίας παρουσιάζουν ορισμένα από τα σημεία αυτά:

ΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ

ΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΗ ΦΩΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ¨ΟΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙ

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΚΑΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΚΑΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ