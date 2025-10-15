Στο τέλος του μήνα οφείλουν να υποβάλλουν την παραίτησή τους όσοι γενικοί γραμματείς θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.

Παρά το χαμήλωμα των τόνων από τους «διαφωνούντες» βουλευτές της ΝΔ, ο επικείμενος ανασχηματισμός της κυβέρνησης εντείνει την κινητικότητα και τη νευρική κρίση στη «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα.

Οι βουλευτές κατανοούν πως θα γίνει η «σφαγή του Δράμαλη» με τα ποσοστά που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία, ιδίως σε περίπτωση που δεν ξεπεράσει το όριο του 25% και δεν πάρει ούτε τις 20 έδρες από το κλιμακωτό μπόνους των 50 ευρώ που λαμβάνει το πρώτο κόμμα εφόσον συμπληρώσει το παραπάνω ποσοστό. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μισοί από τους νυν βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν!

Τα μέλη της «γαλάζιας» ΚΟ βλέπουν στο τέλος του μήνα τους Γενικούς Γραμματείς των υπουργείων που θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές να παραιτούνται από τις θέσεις τους και να μην εκμεταλλεύονται άλλο τη θέση τους για ψηφοθηρικούς λόγους στην εκλογική τους περιφέρεια. Όμως αυτό δεν αρκεί για τους νυν βουλευτές της πλειοψηφίας που κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν. Ζητούν οι εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί να απομακρυνθούν από την κυβέρνηση στον επικείμενο ανασχηματισμό και να αντικατασταθούν από μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επιπλέον κάνουν λόγο για «ευνοημένους» βουλευτές που δεν έχουν βγει ποτέ από την κυβέρνηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους Χάρη Θεοχάρη και Βασίλη Σπανάκη, γεγονός που αποδεικνύει πως τα «συντροφικά μαχαιρώματα» θα ενταθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο ανασχηματισμός που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις γιορτές των Χριστουγέννων ως τον Μάρτιο θα αποτελέσει μια μεγάλη δοκιμασία για το Μαξίμου.

Πρώτον, όσοι βουλευτές δεν μπουν στην κυβέρνηση θα εντείνουν τους τόνους της κριτικής προς αυτήν προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους.

Δεύτερον, όσοι βγουν από την κυβέρνηση θα θεωρηθούν αποτυχημένοι με ότι αυτό συνεπάγεται για τη στάση τους.

Και τρίτον και οι δυο παραπάνω κατηγορίες θα έχουν τη δυνατότητα αν δουν ότι δεν επανεκλέγονται να κατευθυνθούν προς το κόμμα Σαμαρά, εφόσον αυτό ανακοινωθεί, ή στο κόμμα Λατινοπούλου.

