Μπορεί να έχασε τόσο το ένστικτό του ο πρωθυπουργός και να δέχεται να τον ευτελίζουν έτσι;

Το ακούσαμε και το διαβάσαμε σε φιλοκυβερνητικά μέσα - όχι σε όλα, μην το ισοπεδώνουμε, υπάρχουν και φιλοκυβερνητικά μέσα με αξιοπρέπεια:

«Τετ α τετ Μητσοτάκη -Τραμπ: Είχαν εθιμοτυπική χειραψία συζητώντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θερμό κλίμα!».

Ο ευτελισμός όχι απλώς της δημοσιογραφίας αλλά και της προπαγάνδας. Και καλά τα όποια μέσα και οι δημοσιογράφοι που επιλέγουν αυτή τη στάση. Ίσως καλά και αυτοί στο Μαξίμου που τα προωθούν.

Ο πρωθυπουργός όμως δεν καταλαβαίνει ότι τον γελοιοποιούν με κάτι τέτοια; Μπορεί να έχασε τόσο το πολιτικό του ένστικτο;

{https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1977809173254656277}