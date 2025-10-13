Το δίλημμα του Πολάκη αν θα επιδιώξει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή θα δημιουργήσει νέο κόμμα - Το αίτημα Τσακαλώτου για δημοψήφισμα στη Νέα Αριστερά οδηγεί σε εξελίξεις στο κόμμα.

Η πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» το Σάββατο τάραξε και πάλι τα νερά. Αιφνιδίασε για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες το πολιτικό σύστημα και την Κουμουνδούρου, δείχνοντας πως οι διεργασίες για το νέο κόμμα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και πως είναι θέμα μηνών αυτό να ανακοινωθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για «υπέρβαση του ΣΥΡΙΖΑ» την ίδια στιγμή που η ηγεσία της Κουμουνδούρου μιλάει για συνεργασία, ακόμα και για κοινά ψηφοδέλτια. Ας δούμε ορισμένα από τα μηνύματα που απέστειλε ο Αλ. Τσίπρας προς το χώρο της κεντροαριστεράς, κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως προς τη Νέα Αριστερά:

-Χρειάζεται ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης - Η πολυκερματισμένη μορφή της σήμερα , με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται.

-Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει το δρόμο έξω από το σύστημα-μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές «στρατολόγησης» ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας

-Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα

-Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου.

-Αν ως πλαίσιο ορίσουμε το σημερινό πολιτικό σύστημα, την κατακερματισμένη δημοκρατική αντιπολίτευση, τα ΙΧ κόμματα και τα κόμματα που γεννήθηκαν με τον εμβρυουλκό της διάσπασης -και την ιδιοποίηση βουλευτικών εδρών, που καλά κρατεί- τότε είναι πολύ συγκεκριμένο το περιεχόμενο τον κινήσεων που προτίθεμαι να κάνω. Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου. Μπορεί να έχασα τα βουλευτικά μου προνόμια, αλλά είμαι τουλάχιστον ελεύθερος να διεκδικήσω το προνόμιο να πορευτώ μαζί με τους πολλούς. Σαν ένας από αυτούς.

-Ηρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα.

-Ήρθε ο καιρός να αλλάξει ριζικά η αντίληψή μας για τα αξιώματα, τα προνόμια που απορρέουν από αυτά, και τη μιζέρια της αναπαραγωγής τους. Ναι, πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρξει μια «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική.

-Κανένα μοντέλο του χτες δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα, χωρίς τουλάχιστον τις απαραίτητες μεγάλες μετατροπές. Δεν μπορείς να κάνεις την ίδια επανάσταση δυο φορές

-Πήρα απόφαση υπέρβασης και όχι ανταγωνισμού.

-Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία.

-Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει. Και αν κάποιος καταλαβαίνει την απόφασή μου να μην είμαι πια βουλευτής και να επιχειρήσω μια «πορεία το λαό» ως ανταγωνιστική, τότε κάνει λάθος. Είναι απόφαση υπέρβασης και όχι ανταγωνισμού.

-Μια χαρά βολεύει την Δεξιά η ανέξοδη ρητορεία, ο μίζερος ανταγωνισμός για το ποιος είναι πιο αριστερός, η δημοπρασία επαναστατικών φράσεων. Αρκεί να δει κανείς προς τα πού στρέφει τα πυρά του ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης, για να καταλάβει…Σε κάθε περίπτωση όμως, λίγη σημασία έχει πόσο αριστερά στη κλίμακα θα αυτοτοποθετηθούμε.

Το μπαλάκι στον Πολάκη- Το αίτημα Τσακαλώτου για δημοψήφισμα στη Νέα Αριστερά

Τα παραπάνω είναι σαφή μηνύματα προς τον χώρο κυρίως της Κουμουνδούρου, αλλά και πλήρη αποσαφήνιση των σκοπών του πρώην πρωθυπουργού για όσους δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωση παραίτησής του από τη θέση του βουλευτή.

Την ίδια στιγμή, όπως γράφουμε σήμερα στην «Απογευματινή», ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά βρίσκονται ενόψει νέων διασπάσεων.

Στην Κουμουνδούρου το κεντρικό πρόσωπο είναι αναμφίβολα ο Παύλος Πολάκης, που -σε τελείως διαφορετική γραμμή από τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, έχει κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι με την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή οδηγεί την Κουμουνδούρου στην πέμπτη της διάσπαση. Ο "αψύς Σφακιανός" έχει μπροστά του δυο επιλογές: Ή θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκοντας να κερδίσει την ηγεσία του κόμματος από τον Σωκράτη Φάμελλο ή θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ αποχωρώντας από αυτόν και ιδρύοντας νέο κόμμα -να κάνει δηλαδή αυτό που κατηγορεί αυτό για το οποίο κατηγορεί τον Αλ. Τσίπρα. Οι συνεδριάσεις των οργάνων την άλλη εβδομάδα θα καταδείξουν τις προθέσεις του Παύλου Πολάκη και πολλών άλλων στελεχών της Κουμουνδρούρου.

Παρόμοιες αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να προτείνει δημοψήφισμα για το πώς θα κινηθεί το κόμμα το επόμενο διάστημα. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, σε διαφορετική κατεύθυνση από τον πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση αλλά και κορυφαία στελέχη όπως η Έφη Αχτσιόγλου, φέρεται στην παρούσα φάση να προτείνει την αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς. Ο δε γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης φέρεται να επιλέγει τη συμφωνία με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Με δεδομένο ότι στη Νέα Αριστερά δεν ισχύει ο ...δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, η μειοψηφία να υπακούει στην πλειοψηφία, η διάσπαση του κόμματος θα πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένη!