Και γιατί το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο του θα αποκαλύψει πολλά και θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής έχει ληφθεί εδώ και καιρό. Και μάλιστα όλα δείχνουν πως είναι θέμα χρόνου, ίσως και ημερών, το πότε θα κάνει την απόφασή του πράξη.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα είτε ιδρύσει νέο κόμμα είτε όχι. Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για τη Βουλή.

Είναι σαφές πως με την απόφασή του αυτή ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας, την οποία και, όπως φαίνεται, θέλει να τη διαμορφώσει από μια καινούργια βάση. Το μήνυμα, άλλωστε, που απέστειλε από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, είναι πως αν δεν άρουν το σημερινό κατακερματισμό τους οι ηγεσίες των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα ξεπεραστούν από μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Και επειδή δεν θα τον άρουν (η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, παρότι καταλαβαίνει πιθανά αδιέξοδα είναι δέσμια της στρατηγικής της «αυτόνομης πορείας», καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσει με διάσπαση) ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει έναν επιπλέον «νομιμοποιητικό» λόγο να ιδρύσει νέο κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την ίδρυση νέου κόμματος, παρότι η δυναμική που δημιουργείται ίσως καθιστά «αναπόφευκτη» μια τέτοια εξέλιξη. Αντιθέτως, όλο και περισσότερες ώρες ασχολείται με την συγγραφή του βιβλίου του, που ίσως τελικά δεν κυκλοφορήσει τέλη Νοεμβρίου αλλά λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Βιβλίο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν περιορίζεται έως το 2019, οπότε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την κυβερνητική εξουσία, αλλά θα φτάνει και μέχρι την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τις μετέπειτα εξελίξεις. Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς και αυτό το κεφάλαιο θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις.

Τέλος, είναι φανερό πως η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή θα προκαλέσει νέα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ερώτημα θα είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά που θα καταγράψει η Κουμουνδούρου μετά τις παραπάνω εξελίξεις...