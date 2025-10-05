Τι αποδεικνύουν η περίπτωση Βορίδη και οι καταγγελίες Κοβέσι - Η πλειοψηφία αποφασίζει και...συγκαλύπτει!

Σαφώς και είναι πρόβλημα το άρθρο 86 του Συντάγματος για την παραγραφή των αδικημάτων των υπουργών.

Και σαφώς πρέπει να αναθεωρηθεί- στ΄ αλήθεια πλέον, όχι με νέα κόλπα ώστε η πλειοψηφία να παραπέμπει ή να μην παραπέμπει αναλόγως των κομματικών της σκοπιμοτήτων!

Σαφώς επίσης η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη και να μην ...κρυφοκοιτάει (πάντοτε) με το ...δεξί το μάτι κάθε σκάνδαλο!

Η αλήθεια όμως είναι πως και με αυτό το Σύνταγμα αν ήθελε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «γαλάζιοι» υπουργοί θα μπορούσαν να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.

Και μάλιστα σε μια δικαιοσύνη που η ηγεσία της θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη και δεν θα συμβάλλει σε συγκαλύψεις.

Το ομολόγησε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24: «Ο κάθε εισαγγελέας όταν πέφτει πάνω σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει;

Αμελλητί το στέλνει στη Βουλή. Αμελλητί τι σημαίνει; Δεν έχει δικαίωμα να μας πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν θεωρεί ένοχο τον Βορίδη. Λέει: “δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε”.

Ποιος στο Σύνταγμα έχει την αρμοδιότητα να τους ελέγξει; Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή; Η πλειοψηφία. Ποιος έχει την πλειοψηφία; Η Νέα Δημοκρατία. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία; Ότι δεν πρέπει να ελεγχθούν. Τελεία».

Ο Μάκης Βορίδης, με αφορμή την παραγραφή τυχόν αδικημάτων του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε επίσης την αλήθεια, όσο ωμή και αν είναι αυτή!

«Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες.

Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας», ήταν η απάντησή του στον Κώστα Τσουκαλά του ΠΑΣΟΚ που άνοιξε το θέμα! «Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής.

Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως», κατέληξε ο Μάκης Βορίδης.

Με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, άλλωστε, το Μαξίμου -με πρωταγωνιστές τους κκ Μυλωνάκη και Μπεκίρη και την ανοχή και κάλυψη του προεδρείου - δεν επέτρεψε να αποφασιστεί Προανακριτική Επιτροπή για τους υπουργούς που τυχόν εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τουλάχιστον για τον Λευτέρη Αυγενάκη είκοσι τουλάχιστον βουλευτές της ΝΔ θα ψήφιζαν υπέρ!

Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά το Μαξίμου που συγκαλύπτει ακόμα και εξόφθαλμες περιπτώσεις!

Και το ερώτημα είναι: Με τι αξιοπιστία εξαγγέλλουν πως θα αναθεωρήσουν το άρθρο 86 του Συντάγματος, όταν οι ίδιοι το παραβιάζουν όπου τους δίνει τη δυνατότητα να στείλουν υπουργούς στη δικαιοσύνη;