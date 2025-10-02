Τα τετ α τετ, τα τηλεφωνήματα και οι διεργασίες για πρόταση Προανακριτικής για τα Τέμπη...

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» σας έχουν προϊδεάσει για τις παρασκηνιακές επαφές και διεργασίες στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Πληροφορούμαστε ότι με πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπάρχουν τετ α τετ και συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών με στόχο, μεταξύ άλλων, για κατάθεση νέας πρότασης για Προανακριτική για την τραγωδία των Τεμπών.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να είχε τετ α τετ ή να συζήτησε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση, με τις πιθανότητες της εκδήλωσης κοινών πρωτοβουλιών των συγκεκριμένων κομμάτων να είναι πολλές. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες ένας τουλάχιστον πολιτικός αρχηγός έχει διαβεβαιώσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως θα συναινέσει στις πρωτοβουλίες.

Νεότερα προσεχώς...