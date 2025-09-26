Κάποιοι στην Κουμουνδούρου «δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουν ίσως κάποιο θάμα»!

Στερείται οποιασδήποτε πολιτικής λογικής αυτό που συμβαίνει στην Κουμουνδούρου: Στελέχη ενώπιον του προέδρου του κόμματος επιτίθενται σκαιότατα στον Αλέξη Τσίπρα υποδεικνύοντάς τον ακόμα και ως υπεύθυνο για τη «δημοσκοπική στασιμότητα» του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ο Σωκράτης Φάμελλος να το σταματά!

Ζητούν να φύγουν τώρα όποιοι σκοπεύουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, προτείνουν να υπάρξει κείμενο που θα το υπογράψουν όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας ότι δεν θα φύγουν από το κόμμα τους, ενώ δεν διστάζουν να μιλήσουν ακόμα και για ...αποστασία!

Ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις από 4 έως 7% το πολύ, ενώ όλα δείχνουν πως η Νέα Αριστερά δεν θα μπει στη Βουλή. Ταυτόχρονα όσοι δηλώνουν πως θα στηρίξουν σίγουρα ή με πολλές πιθανότητες ένα κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα ξεπερνούν πλέον σε όλες τις μετρήσεις το 20%. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η πραγματικότητα δεν αναγνωρίζεται και δεν ενώνονται όλοι υπό το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη αποδοχή ή, έστω, με προσφυγή στις διαδικασίες της βάσης. Μόνη μη ομολογούμενη δικαιολογία είναι πως κάποιοι δεν θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά επιθυμούν να κρατήσουν το μαγαζάκι τους, τη βουλευτική ή την κομματική τους θέση. «Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως ένα θάμα», που έλεγε ο ποιητής.

Αν συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα, από μια ετερόκλητη εσωκομματική συμμαχία που στην πλειοψηφία της έχει ως κοινό σημείο ότι στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος, είναι απολύτως βέβαιο πως χειρότερες μέρες περιμένουν το συγκεκριμένο χώρο. Ήδη με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του έφερε τον Νίκο Ανδρουλάκη στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά τη λαϊκή ψήφο και πιθανόν και αν η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν ακολουθούσε μια φοβική πολιτική στο χώρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ήταν ο εν δυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός με τη χορηγία του ...ΣΥΡΙΖΑ! Και είναι απορίας άξιο πώς ο Αλέξης Τσίπρας θα παραμείνει βουλευτής ενός κόμματος που τον στοχοποιεί και τον ...λιδωρεί!

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να κόψει μαχαίρι τις διαρροές συνεργατών του πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι ...τοξικά! Σαφώς υπάρχουν και τοξικά στελέχη -τα οποία κακώς αξιοποιούσε όταν ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και που δεν έχουν θέση στο νέο κόμμα, αλλά υπάρχουν και αρκετά στελέχη, ίσως τα περισσότερα, που μόνο τοξικά δεν είναι.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα σταματήσει την καταστροφική αυτή πολιτική ή θα ...καταστραφεί τελείως! Το πρόβλημα είναι πως κάποιοι αδυνατούν να το καταλάβουν!