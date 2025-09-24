Ποιο φάντασμα πλανιέται πάνω από τη Χαριλάου Τρικούπη μετά την παραδοχή Γερουλάνου, ενώ είχε προηγηθεί και ο Δούκας.

Ένα δίμηνο έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος ως εναπομείναντα χρόνο για να δείξει το ΠΑΣΟΚ πως μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.

Παρά την προσπάθεια αναδίπλωσής του προκειμένου να μην κατηγορηθεί ότι δημιουργεί εσωκομματικά προβλήματα στον πρόεδρο του κόμματος, ο Παύλος Γερουλάνος έχει απόλυτο δίκιο.

Και αυτό το γνωρίζει πολύ καλύτερα η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη: Αν στο νέο έτος η (δημοσκοπική) διαφορά με τη ΝΔ παραμένει εις βάρος της -και μάλιστα με ...νταμπλ σκορ- τότε θα τεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το ερώτημα αν αποδίδει η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» ή αν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Προφανώς και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα πάει σε κάλπες ως πρόβατο επί σφαγή, ενώ και να σιωπήσουν τα κορυφαία στελέχη προκειμένου να μην τους αποδοθεί η ευθύνη για τυχόν μη επίτευξη των εκλογικών στόχων, το θέμα θα τεθεί από την κοινωνία και άλλες πολιτικές δυνάμεις, ενώ θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο τυχόν κάθοδο του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές με νέο κόμμα.

Εάν τεθεί θέμα στρατηγικής από «δελφίνους» τότε θεωρείται βέβαιο ότι η εσωκομματική ένταση θα είναι μεγάλη. Εάν υπάρχει παραδοχή αναδιαμόρφωσης της στρατηγικής από την ηγεσία ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Δυο ακόμα παρατηρήσεις για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ:

Πρώτον: Ο Χάρης Δούκας ζητάει το Συνέδριο να λάβει απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ. Πέραν της (έμμεσης έστω) αμφισβήτησης ότι ο Ν. Ανδρουλάκης δεν είναι βέβαιο ότι θα κρατήσει και μετεκλογικά τη δέσμευσή του ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, αμφισβητεί ευθέως και ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο κόμμα. Αν έβγαινε πρώτο κόμμα σαφώς και δεν θα έμπαινε προς συζήτηση η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Δεύτερον: Μετά την παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου από τους «δελφίνους» δεν έχει μιλήσει μόνο η Άννα Διαμαντοπούλου.