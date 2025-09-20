Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και τι αυτό σημαίνει!

Μέχρι σήμερα το ισχυρό όπλο της ΝΔ ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ήταν ο Κώστας Σημίτης του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Καραμανλής της ΝΔ.

Στα επτά χρόνια που είναι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις δημοσκοπήσεις είχε υψηλότερα ποσοστά από αυτά του κόμματός του.

Ας δούμε όμως τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και τι σημαίνουν αυτά, λαμβάνοντας ως παράδειγμα τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που μεταδόθηκε από το MEGA.

-Η ΝΔ λαμβάνει στην εκτίμηση ψήφου 28,2%.

-Στην αξιολόγηση του πρωθυπουργού και στο ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης; Θετική ή αρνητική;» το 25% απαντά θετική, το 71% αρνητική και το 3% «ούτε θετική-ούτε αρνητική».

-Στο ερώτημα για τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών ο Κ. Μητσοτάκης λαμβάνει 29% και βρίσκεται στην τρίτη θέση. Προηγούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 37% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33%, ενώ ο ...Κανένας λαμβάνει 35%.

Τα στοιχεία αυτά που είναι πάνω κάτω ίδια σε όλες τις μετρήσεις (σε κάποιες άλλες λίγο καλύτερα για τον πρωθυπουργό, αλλά σε σημείο που δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα) δείχνουν ότι για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό η εικόνα του πρωθυπουργού είναι χαμηλότερη από αυτή του κόμματός του!

Στην πολιτική υπάρχει ένα αξίωμα: Όταν ο πρωθυπουργός έχει υψηλότερα ποσοστά από το κόμμα του ο ίδιος δεν έχει εσωκομματικά προβλήματα και το κόμμα του έχει προοπτικές ανόδου. Αν ο πρωθυπουργός έχει χαμηλότερα ποσοστά από το κόμμα του γίνεται πρόβλημα και ξεκινά η αμφισβήτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρίσκεται ακόμα στο σημείο να είναι πρόβλημα, αλλά δεν απέχει και πολύ αν οι δημοσκοπήσεις συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς.