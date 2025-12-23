Ο πρωθυπουργός έστειλε άλλο ένα μήνυμα στα μπλόκα λέγοντας επί της ουσίας πως δεν θα ικανοποιήσει κανένα άλλο αίτημα πέραν όσων έχει πει μέχρι σήμερα.

Την ώρα που οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στους δρόμους διευκολύνοντας όμως την διέλευση των οχημάτων των εκδρομέων στις εθνικές οδούς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς απέναντι σε όσους – όπως είπε – «διεκδικούν αλλά δεν συζητούν».

Επανέλαβε, ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι ώστε «να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς και να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνους παρακαμπτηρίους δρόμους» τονίζοντας ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η τροχαία για απευλευθέρωση δρόμων.

Ο πρωθυπουργός έστειλε άλλο ένα μήνυμα στα μπλόκα λέγοντας επί της ουσίας πως δεν θα ικανοποιήσει κανένα άλλο αίτημα πέραν όσων έχει πει μέχρι σήμερα.

«Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. η πολιτικής μας επιλογή είναι η κυβέρνηση να αναλαμβάνει δράσεις υπέρ των πολλών».

Πρόσθεσε δε, ότι «δεν θα μεροληπτήσουμε εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων»

«Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η Πολτιεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τρίτης (23/12).

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, δήλωσε:

«Ξεκινώντας αυτή την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2025 να κάνω μία σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες ελπίζω να εκτονωθούν. Θέλω να θυμίσω ότι και

Χθες είχαμε νέες εκταμιευσεις και μες την εβδομαδα θα έχουν ολοκληρωθεί ολες οι πληρωμες, ύψους 3.8 δισ. ευρώ, όχι βέβαια χωρίς κάποιες καθυστερήσεις, καθώς ήταν μια συνθετη διαδικασία η οποία γίνεται εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφερεται στην ΑΑΔΕ, με κονδύλια, όμως, περισσότερα από πέρυσι και ελέγχους εγκυρότερους. Απο τα 27 αιτήματα του κλάδου, τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν».

«Το δεύτερο, που πρέπει να τονίζουμε, είναι ότι η χώρα μας αποκτά επιτέλους εναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων, στη θέση ενός συστήματος, το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο και θέλω να θυμίσω ότι δυστυχώς μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε καταστεί μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε ένα σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο να διακρίνεται από διαφάνεια και αποτελεσματικοτητα», συνέχισε.

«Τρίτον, να πω και πάλι πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τα πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα που θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα. Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η Πολτιεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ» τόνισεο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως,

«Τώρα έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, οι οποίες προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στο εμπόριο, στις τοπικές αγορές που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, τους χειμερινούς προορισμούς, που περιμένουν αυτές τις μέρες για να ενισχύσουν τους τζίρους τους, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην Περιφέρεια.

Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής, πως τον πρώτο λόγο για την “απελευθέρωση” των δρόμων τον έχει η Τροχαία.

Σε όσους, λοιπόν, προτιμούν ένα παράδοξο να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν, ξαναλέω και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, ξαναλέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε υπερ μιας κοινωνικής ομάδας σε βάρος των υπολοίπων. Έχουμε πει ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένο και σπεύδουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να τα υλοποιήσουμε, αλλά το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Εξάλλου η πολιτική μας επιλογή ήταν πάντα να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια”, διαμήνυσε.

Στα οικονομικά μέτρα, τόνισε πως οι εξαγγελίες για ενοίκιο και συντάξεις «έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με συνταξιούχους να βλέπουν αυξήσεις έως 600 ευρώ καθαρά».