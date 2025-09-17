Προκαλεί σοκ η απάθεια της κυβέρνησης απέναντι στην εθνοκάθαρση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα.

Αυτό που δεν έχει ακουστεί από την πλευρά της κυβέρνησης είναι μια καθαρή, χωρίς «ναι μεν αλλά», έκφραση αποτροπιασμού για τη γενοκτονία. Δεν θα άλλαζε κάτι, όμως θα βοηθούσε να ντρεπόμαστε λιγότερο για τη στάση της χώρα μας.

Προκαλεί σοκ η απάθεια της κυβέρνησης απέναντι στην εθνοκάθαρση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα. Μέχρι τώρα η προστασία της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, που προβάλλεται ως σημαντική άμυνα απέναντι στην Τουρκία, ήταν το (μη πειστικό για τους προοδευτικούς πολίτες) επιχείρημα για να δικαιολογήσουν την αδράνεια και τη σιωπή.

Μετά τη χερσαία εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, παράλληλα με βομβαρδισμούς, γίνεται ακόμη πιο δύσκολα κατανοητή η μη αξιοποίηση της ιδιότητας της χώρας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για κατάπαυση πυρός.

Από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους την κατάλληλη στιγμή, που δεν προσδιόρισε με ποια κριτήρια θα καθοριστεί. Στη συνέχεια έγινε σαφές ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο στο προβλεπτό μέλλον.

Στο μεταξύ, έχουν ακουστεί πολλά εξωφρενικά από μέλη της κυβέρνησης: Από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη που υποστήριξε ότι όσοι στην αντιπολίτευση ασκούν κριτική στο Ισραήλ παίζουν το παιχνίδι της Τουρκία μέχρι τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που τάχθηκε υπέρ της μη αναγνώρισης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχει καταδικάσει για εγκλήματα πολέμου τον Νετανιάχου.

