Απαρχή αλλαγών στο Μαξίμου μετά τη στοχοποίηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Οι εξελίξεις με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να ζητά παρέμβαση της δικαιοσύνης για εμπλοκή του στο μείζον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτει εκ των πραγμάτων επειγόντως το θέμα του επιτελείου Μητσοτάκη στο Μαξίμου.

Άλλωστε δεν τέθηκε τυχαία στο παρασκήνιο το θέμα της επιστροφής, έστω και ατύπως, του Γρηγόρη Δημητριάδη, έστω και αυτό κάτω από τις αντιδράσεις δεν προχώρησε.

«Γαλάζιοι» βουλευτές, αλλά και κάποιοι υπουργοί, σε κατ΄ ιδίαν συνομιλίες τους εκτιμούν πως το επιτελείο του πρωθυπουργού χρειάζεται άμεσες αλλαγές, καθώς ανταποκρίνεται στα περασμένα χρόνια και στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι πολιτικά κυρίαρχος, με την κυβέρνησή του να μην έχει υποστεί τη φθορά που πιθανότατα καθιστά τώρα την κατάσταση μη αναστρέψιμη, αλλά και με το «κέντρο» να επικρατεί ως ιδεολογία ενώ τώρα ζητούμενο είναι η στροφή στα δεξιά!

«Χρειάζονται πλέον στο Μαξίμου πολιτικά πρόσωπα» αναφέρουν με νόημα «γαλάζιοι» βουλευτές, υπογραμμίζοντας πως τα νέα πρόσωπα θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο την παράταξη, όσο και το DNA που αυτή παραδοσιακά έχει!

Ο πρωθυπουργός λογικά είναι προβληματισμένος με την εικόνα του επιτελείου του, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως δεν σκέφτεται στην παρούσα φάση αλλαγές. Ίσως το ξανασκεφτεί αν υπάρξει θέμα με τον Γ. Μυλωνάκη και αποφασίσει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΓ: Κατά κοινή ομολογία από το Μαξίμου λείπει πολύ και ο Μάκης Βορίδης...