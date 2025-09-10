Games
Η διαφθορά το νέο πρόβλημα του Μαξίμου - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Μετά την ακρίβεια και την υγεία οι πολίτες ιεραρχούν πλέον ως τρίτο στη σειρά πρόβλημα για τη χώρα τη διαφθορά!

Το νέο πρόβλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακούει στη λέξη διαφθορά!

Σύμφωνα με όσα έχουν φτάσει σε γνώση της στήλης στις δημοσκοπήσεις η διαφθορά εμφανίζεται πλέον ως τρίτο πρόβλημα στην ιεράρχηση των πολιτών, μετά την ακρίβεια και την υγεία.

Το πρόβλημα άρχισε να καταγράφεται υψηλά στις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως την ανάδειξη περιπτώσεων όπως αυτές του «Φραπέ» και του «Χασάπη», αλλά και αργότερα με την υποψήφια βουλευτή της ΝΔ με τη ...Φεράρι!

Τα μέτρα του Μαξίμου, όπως η διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προφανώς δεν έπεισαν τους πολίτες, ενώ η μεθόδευση για τη συγκάλυψη των ευθυνών των πολιτικών προσώπων με το πραξικόπημα για τη μη σύσταση Προανακριτικής, ενέτειναν τον προβληματισμό και την ανησυχία των πολιτών.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η εμφανής προσπάθεια συγκάλυψής του ήρθαν άλλωστε να προστεθούν στα όσα σκάνδαλα είχαν προηγηθεί, από τη λεγόμενη «λίστα Πέτσα» μέχρι την επιχείρηση συγκάλυψης μείζονων προβλημάτων όπως η τραγωδία των Τεμπών και το τεράστιο θέμα των υποκλοπών, όπου η ΕΥΠ δεν κατάλαβε ούτε καν το τουρκολιβυκό μνημόνιο τη στιγμή που παρακολουθούσε αρχηγό κόμματος (τον Νίκο Ανδρουλάκη), κορυφαίους υπουργούς, τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και επιχειρηματίες και δημοσιογράφους!

Ενδιαφέρον επίσης εμφανίζουν και οι συνεχείς αποκαλύψεις για δράση συμμοριών, όπως η πρόσφατη της Κρήτης, με εμπλοκή κομματικών προσώπων, αστυνομικών, δικαστικών, άλλων κρατικών παραγόντων, ακόμα και ιερωμένων! Γεγονός που δείχνει πως η διαφθορά απέκτησε συστημικές διαστάσεις και έχει εξαπλωθεί εκ νέου και σε χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας, κυρίως όμως εντός του κράτους.

Οι επικείμενες νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τυχόν δικογραφίες για νέα σκάνδαλα που θα φτάσουν στη Βουλή, ασφαλώς και θα επιτείνουν το πρόβλημα για το Μέγαρο Μαξίμου.

