Το Μαξίμου δεν μπορεί να επιλέξει τον διάδοχο Βεσυρόπουλου!

Καζάνι που βράζει η «γαλάζια» ΚΟ - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο, γιατί η ηγεσία φοβάται τις ομιλίες των «γαλάζιων» βουλευτών!

Μια εβδομάδα πέρασε από τον τραγικό χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου και ακόμα το Μαξίμου δεν έχει κατορθώσει να ορίσει τον αντικαταστάτη του στην κρίσιμη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

«Ποτέ ο Μητσοτάκης δεν μας άφηνε να περάσει τόσος χρόνος, το πρώτο Σαββατοκύριακο πλήρωνε την όποια κενή θέση. Τώρα ασφαλώς δυσκολεύεται» μας επισήμανε χαρακτηριστικά «γαλάζιος» βουλευτής με μεγάλη παρατηρητικότητα στα εσωκομματικά δρώμενα.

Γιατί όμως ο πρωθυπουργός δυσκολεύεται να καλύψει μια κρίσιμη -είναι αλήθεια- θέση για την κοινοβουλευτική λειτουργία του κυβερνώντος κόμματος;

Ο ΝΕΟΣ... «ΝΙΚΗΤΑΣ»: Στο Μαξίμου θεωρούν -και σωστά- πως η επιλογή του Νικήτα Κακλαμάνη για τη θέση του προέδρου της Βουλής τους «βγήκε». Μετά την απόρριψη πρότασης από τη Ζέτα Μακρή καλλιεργήθηκε η άποψη πως καλό θα ήταν να βρεθεί ένας «νέος Νικήτας», ένα πρόσωπο δηλαδή που θα ενώνει -κατά το δυνατόν- το κόμμα, θα έχει το σεβασμό όλων και που η τοποθέτησή του θα κριθεί θετικά και από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Γνωρίζουμε μάλιστα πως στο τραπέζι έπεσαν ονόματα όπως του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ακόμα και του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Οι προτάσεις όμως για την επιλογή ενός «νέου Νικήτα» απορρίφτηκε, καθώς ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ θα πρέπει να είναι πλήρως ελεγχόμενος από το Μαξίμου ενόψει και των ενδεχόμενων (ή επικείμενων) εσωκομματικών αναταραχών.

Η ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Είναι πάντως και βουλευτές που δεν επιθυμούν αυτή τη θέση, κάνοντας λόγο για δυσκολία συνεργασίας με πρόσωπα πολύ κοντά στον πρωθυπουργό και, κυρίως, με πρόσωπο που έχει υπηρετήσει σε κοινοβουλευτικό αξίωμα. Επίσης δεν επιθυμούν να μην έχουν σχετικά έστω περιθώρια δράσης και να είναι απλώς «εντελοδόχοι». Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στη συζήτηση της πρότασης της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής για το μείζον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πληγώσει αρκετούς «γαλάζιους» βουλευτές που θα θέσουν τη στάση του Μαξίμου έναντι της ΚΟ.

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Ο ορισμός του νέου Γραμματέα (σσ κανονικά προβλέπεται εκλογή, όμως το Μαξίμου φοβάται την καταγραφή των διαρροών αν στηθεί κάλπη) θα προκαλέσει σύγκλιση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την -έστω και δια βοής- έγκριση της υποψηφιότητας. Η συνεδρίαση αναμένεται σημαντική καθώς αρκετοί βουλευτές αναμένεται να θέσουν πολλά θέματα λειτουργίας και πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, αλλά και για τους χειρισμούς με το πραξικόπημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στόχαστρο για το φιάσκο με την Προανακριτική Επιτροπή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, αλλά από ορισμένους και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, επικρατέστερα ονόματα είναι δυο πρώην υφυπουργοί, ένας άνδρας από την επαρχία και μια γυναίκα από το Λεκανοπέδιο.