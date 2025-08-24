Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Το πιθανότερο σενάριο-Κάθετος ο υπουργός Άμυνας: Σε περίπτωση συνέχισης του πολέμου δεν πρόκειται να αποσταλούν Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία - Ερώτημα αν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην αγορά όπλων από την Ουάσιγκτον για να τα παραδώσει στο Κίεβο.

Καθώς στο παρασκήνιο εντείνονται οι διεργασίες για το μέλλον της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης ξεκινούν ταυτόχρονα και οι συζητήσεις για τη στάση κάθε χώρας σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί ή επιτευχθεί ειρήνη.

Για την ελληνική κυβέρνηση ένα είναι βέβαιο: Θα επιμείνει στη θέση αρχής για καθολική αρχή του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους. Και ότι, όπως τονίζουν ανώτερες διπλωματικές πηγές, δεν πρόκειται -και δεν μπορεί- να εισέλθει σε ένα γεωπολιτικό πλειστηριασμό με την Τουρκία.

Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα για την Αθήνα, είτε συνεχιστεί ο πόλεμος, είτε υπάρξει μεταπολεμική περίοδος, είτε είναι πολλά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Παιχνιδιών Εξουσίας:

-Σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστείλει καμία στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ούτε επιθετικά όπλα- πχ η Ουάσιγκτον συνεχίζει να πιέζει για πυραύλους «Πάτριοτ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων! Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι κάθετος σε αυτό, ενώ συνολικότερα στην κυβέρνηση δεν δείχνει να υπάρχει δεύτερη γνώμη γι΄ αυτό, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή. «Αν συμβεί κάτι τέτοιο, την επόμενη μέρα θα πέσει η κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά στη στήλη πολύπειρο στέλεχος του κυβερνητικού χώρου. Ερώτημα είναι όμως αν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην αγορά όπλων από την Ουάσιγκτον για να τα παραδώσει στο Κίεβο, όπως ζητάει ο Ντ. Τραμπ να πράξουν οι Ευρωπαίοι αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Μιλάμε για μια αγορά 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το «μερτικό» της χώρας να είναι κάποια δισ. και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο! Και προφανώς μιλάμε για επιθετικά όπλα, πιο ...επιθετικά (!) από τους πυραύλους «Πάτριοτ». Απόφαση επ΄ αυτού δεν υπάρχει ακόμα, αλλά εκτιμάται πως η χώρα μας -και ως μέλος της «συμμαχίας των προθύμων»- δύσκολα δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την αγορά. Φυσικά θα χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, με πρώτη αυτή της Αλεξανδρούπολης αλλά όχι μόνο.

-Σε περίπτωση που επιτευχθεί η ειρήνη που επιθυμεί ο Ντ. Τραμπ το ερώτημα είναι αν η Αθήνα θα συμμετάσχει με στρατιωτικές δυνάμεις σε ειρηνευτική αποστολή στα μετόπισθεν, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η κυβέρνηση επιθυμεί να μην γίνεται συζήτηση επί του θέματος, με τον εκπρόσωπό της να υποστηρίζει δημοσίως ότι δεν εξετάζεται αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά ανεπισήμως να αφήνεται να εννοηθεί ότι οι οριστικές αποφάσεις για τη συνδρομή της Ελλάδος για τη μεταπολεμική Ουκρανία θα ληφθούν εφόσον υπάρχει ορατό όλο το πεδίο και εφόσον αποφασιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Δύσης και των χωρών-μελών της ΕΕ.

-Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες της στήλης η επικρατούσα άποψη είναι η Ελλάδα δύσκολα θα αποφύγει να στείλει ένα λόχο στην Ουκρανία, για τα μετόπισθεν, ενώ βέβαιον είναι ότι θα αποστείλει όπλα. «Όπλα που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι επιθετικά, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθέως για το εσωτερικό της Ρωσίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά στα Παιχνίδια Εξουσίας αρμόδιες πηγές.

Το θέμα των «ειρηνευτικών δυνάμεων» σε κάθε περίπτωση δεν είναι απλό, καθώς η ειρήνη μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή ή μπορεί να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο ή μια προβοκάτσια κοκ, όπως πάντα μπορεί να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις κοκ και η χώρα να μπλεχτεί σε μια περιπέτεια που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται.

Επί του θέματος η στήλη θα επανέλθει.