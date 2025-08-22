Games
Να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας στις εκδηλώσεις για την Παλαιστίνη

Ακόμα και αν διαφωνούν σε σημεία του πλαισίου που βάζει το ΠΑΜΕ ως διοργανωτής!

Το ΠΑΜΕ διοργανώνει την Κυριακή συλλητήρια σε όλη τη χώρα για την Παλαιστίνη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έλαβε χθες την πρωτοβουλία να συνομιλήσει με τους ηγέτες των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κοινή πρωτοβουλία ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση για Παλαιστινιακό κράτος, εμπάργκο κατά του Ισραήλ κοκ. Πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη που φαίνεται να θέτει την "αυτόνομη πορεία" του ΠΑΣΟΚ πάνω απ΄ όλα, Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου συμφώνησαν, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας έδωσε έμφαση στις συγκεντρώσεις της Κυριακής.

Αμ έπος, αμ΄ έργον.

Ας στηρίξουν τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για την Παλαιστίνη τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Και ας συμμετάσχουν ηγετικά τους στελέχη στα συλλαλητήρια.

ΥΓ: Κάποιοι, πάντως, όπως πληροφορούμαστε, το σκέφτονται σοβαρά!

Φάμελλος: «Επείγουσα η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις»

Φάμελλος: «Επείγουσα η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις»

Πολιτική
Νέα Αριστερά: Οι 5 προτάσεις Χαρίτση για το Ισραήλ

Νέα Αριστερά: Οι 5 προτάσεις Χαρίτση για το Ισραήλ

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Θέλει να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε βραχίονες της ακροδεξιάς

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Θέλει να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε βραχίονες της ακροδεξιάς

Πολιτική
Σωκράτης Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους

Σωκράτης Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους

Πολιτική

Ο Σταύρος Παπασταύρου σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

Ο Σταύρος Παπασταύρου σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

ienergeia.gr
Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

ienergeia.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

healthstat.gr
Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πάτημα Βριλησσίων

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πάτημα Βριλησσίων

ienergeia.gr
Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

healthstat.gr
Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

healthstat.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μασάτε τσίχλα κάθε μέρα

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μασάτε τσίχλα κάθε μέρα

healthstat.gr
Απαγόρευση θήρας στη Χίο: ανάσα ζωής για το καμένο νησί

Απαγόρευση θήρας στη Χίο: ανάσα ζωής για το καμένο νησί

ienergeia.gr