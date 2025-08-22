Να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας στις εκδηλώσεις για την Παλαιστίνη

Ακόμα και αν διαφωνούν σε σημεία του πλαισίου που βάζει το ΠΑΜΕ ως διοργανωτής!

Το ΠΑΜΕ διοργανώνει την Κυριακή συλλητήρια σε όλη τη χώρα για την Παλαιστίνη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έλαβε χθες την πρωτοβουλία να συνομιλήσει με τους ηγέτες των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κοινή πρωτοβουλία ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση για Παλαιστινιακό κράτος, εμπάργκο κατά του Ισραήλ κοκ. Πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη που φαίνεται να θέτει την "αυτόνομη πορεία" του ΠΑΣΟΚ πάνω απ΄ όλα, Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου συμφώνησαν, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας έδωσε έμφαση στις συγκεντρώσεις της Κυριακής.

Αμ έπος, αμ΄ έργον.

Ας στηρίξουν τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για την Παλαιστίνη τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Και ας συμμετάσχουν ηγετικά τους στελέχη στα συλλαλητήρια.

ΥΓ: Κάποιοι, πάντως, όπως πληροφορούμαστε, το σκέφτονται σοβαρά!