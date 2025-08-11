Games
Μόνη έντιμη στάση είναι η παραίτηση

Αν ίσχυε το «δόγμα Φλωρίδη» τότε ο Μητσοτάκης με τη νέα του τακτική στη Γάζα «βοηθάει την Τουρκία»!

«Όποιος υπονομεύει τη συμμαχία με το Ισραήλ εξυπηρετεί την Τουρκία» είχε δηλώσει ανερυθρίαστα και με το πείσμα του «νεοφώτιστου» στη ΝΔ από το βήμα του Κοινοβουλίου ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Τώρα που αλλάζει (;) στάση ο πρωθυπουργός, έστω -όπως σημειώνει στο υπέροχο κείμενό της στο Dnews (ΕΔΩ) η Αγγελική Σπανού - και κάτω από την πίεση της προοδευτικής πολιτικής και κοινωνικής αντιπολίτευσης, αλλά και μπροστά στα νέα εγκλήματα του σφαγέα Νετανιάχου, «εξυπηρετεί την Τουρκία»;

Αν ισχύει το «δόγμα Φλωρίδη» τότε ναι, ο πρωθυπουργός ...«εξυπηρετεί την Τουρκία»!

Οι γονείς μας έλεγαν «μεγάλα καρβέλια να τρως, μεγάλες κουβέντες να μην λες»!

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει πλέον άλλη λύση παρά μόνο την παραίτησή του. Είναι η μόνη έντιμη λύση.

Αυτά από έναν δημοσιογράφο που είχε πιστέψει πολύ στον Γιώργο Φλωρίδη στα πρώτα του βήματα στην πολιτική.

