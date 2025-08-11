Μόνη έντιμη στάση είναι η παραίτηση

«Όποιος υπονομεύει τη συμμαχία με το Ισραήλ εξυπηρετεί την Τουρκία» είχε δηλώσει ανερυθρίαστα και με το πείσμα του «νεοφώτιστου» στη ΝΔ από το βήμα του Κοινοβουλίου ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Τώρα που αλλάζει (;) στάση ο πρωθυπουργός, έστω -όπως σημειώνει στο υπέροχο κείμενό της στο Dnews (ΕΔΩ) η Αγγελική Σπανού - και κάτω από την πίεση της προοδευτικής πολιτικής και κοινωνικής αντιπολίτευσης, αλλά και μπροστά στα νέα εγκλήματα του σφαγέα Νετανιάχου, «εξυπηρετεί την Τουρκία»;
Αν ισχύει το «δόγμα Φλωρίδη» τότε ναι, ο πρωθυπουργός ...«εξυπηρετεί την Τουρκία»!
Οι γονείς μας έλεγαν «μεγάλα καρβέλια να τρως, μεγάλες κουβέντες να μην λες»!
Ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει πλέον άλλη λύση παρά μόνο την παραίτησή του. Είναι η μόνη έντιμη λύση.
Αυτά από έναν δημοσιογράφο που είχε πιστέψει πολύ στον Γιώργο Φλωρίδη στα πρώτα του βήματα στην πολιτική.