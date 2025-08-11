Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Απομακρύνεται ο πρωθυπουργός από το καθεστώς Νετανιάχου υπό την πίεση της διογκούμενης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης. Όσο η «τελική λύση» οργανώνεται, τόσο κλιμακώνονται οι διεθνείς αντιδράσεις - πλην ΗΠΑ.

Από το δόγμα Φλωρίδη «όποιος υπονομεύει τη συμμαχία με το Ισραήλ εξυπηρετεί την Τουρκία» η κυβέρνηση περνά σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό: Ρίψεις 8,5 τόνων τροφίμων μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μ. Αμπάς, κοινή δήλωση καταδίκης της απόφασης του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γαλλία, Σλοβενία.

Η τακτική των «ίσων αποστάσεων» και της επίκλησης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ φαίνεται πως εγκαταλείπονται από το Μέγαρο Μαξίμου, με το φόβο του πολιτικού κόστους, όπως εκτιμούν στελέχη της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν να βρουν άλλη εξήγηση.

Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί για ανοχή απέναντι στο Ισραήλ με την απροθυμία να μιλήσει για γενοκτονία και εθνοκάθαρση, να αποδοκιμάσει ανοιχτά και έντονα τη θηριωδία Νετανιάχου, πόσο μάλλον να συζητήσει αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Φαίνεται πως τώρα επιχειρεί μια στροφή διαπιστώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο. Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε περισσότερους από 100 τουριστικούς προορισμούς, την Κυριακή, ήταν μια σαφής ένδειξη για την κλιμάκωση που μπορεί να πάρουν οι κινητοποιήσεις.

Η απροκάλυπτη στήριξη των ΗΠΑ στον Νετανιάχου που θέλει «να τελειώσει τη δουλειά», όπως είπε χαρακτηριστικά, δημιουργεί μια δύσκολη διπλωματική συνθήκη για την ΕΕ, σε συνδυασμό με τους δασμούς και τη διαχείριση του ουκρανικού από τον Τραμπ. Ειδικά, εφόσον ο Μακρόν υλοποιήσει την υπόσχεσή του να αναγνωρίσει η Γαλλία ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, στη ΓΣ του ΟΗΕ, τότε το διατλαντικό χάσμα θα βαθύνει.

Στο εσωτερικό της ΝΔ δεν υπάρχει ενημέρωση για τα όρια του διαφαινόμενου ανασχεδιασμού στρατηγικής. Απορίες εκφράζονται σε ιδιωτικές συνομιλίες από βουλευτές και στελέχη, ενώ διατυπώνονται υποθέσεις και σενάρια για τη συνέχεια.

Το προφανές είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την υπόθεση. Μίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρόεδρο, τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, αποφάσισε ο ίδιος για τη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις διαπλέκονται με τις ελληνοαμερικανικές και τις ελληνοτουρκικές και αυτό κάνει την εικόνα πολύ σύνθετη, ειδικά όταν η προοδευτική αντιπολίτευση, στο σύνολό της, πιέζει την κυβέρνηση να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ και δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις της.