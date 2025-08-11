Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τι δεν γνωρίζουμε...

Όπου φύγει φύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο πολιτικός κόσμος. Στις βαλίτσες του όμως πάνω πάνω βρίσκονται και οι έννοιες και τα μεγάλα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις από την επομένη κιόλας της επιστροφής.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ποιο θα είναι το τελικό πακέτο στη ΔΕΘ και πόσο αυτό θα αποδώσει πολιτικά; Θα «σκεπαστεί» από τυχόν άλλες δικογραφίες; Θα συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο -πραγματικό- σχέδιο για το μέλλον της χώρας, προς όφελος και των πολλών; Θα έρθουν νέες δικογραφίες στη Βουλή και τι θα αφορούν; Τι θα γίνει με την κοινοβουλευτική ομάδα και τυχόν ανασχηματισμός θα μπορεί να μειώσει τα εσωκομματικά προβλήματα ή θα τα μεγεθύνει; Πώς θα επιδράσουν στην οικονομία και την πολιτική σταθερότητα οι εξελίξεις στους δυο πολέμους στην περιοχή μας και πώς θα προχωρήσει η ΕΕ; Θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος και πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές; Και πώς θα αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας

ΠΑΣΟΚ: Πώς θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πείσει πως μπορεί να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία διεκδικώντας την πρώτη θέση στις εκλογές; Τι θα συμβεί στην τελική προεκλογική πορεία αν δεν το κατορθώσει, αυξάνοντάς το απλώς στα όρια του 16%; Ποια θα είναι η πραγματική ηγετική ομάδα, πώς το κόμμα θα λειτουργεί συλλογικά και πώς θα σταματήσει η εσωστρέφεια και η «λευκή απεργία» κάποιων στελεχών; Και πώς θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ σε τυχόν μετεκλογική πρόταση Μητσοτάκη για κυβέρνηση συνεργασίας αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία; Ο λόγος σε τυχόν δεύτερες εκλογές, γιατί την πρώτη Κυριακή θα είναι ασφαλώς αρνητικό.

ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετά το Συνέδριό του διέψευσε όσους προέβλεπαν ακόμα και ότι θα μείνει εκτός Βουλής (!), είναι σαφές πως δεν διαθέτει πλέον κυβερνητική προοπτική, αλλά μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός γενικότερου κυβερνητικού συνασπισμού. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Αριστερά, που έχει όμως ακόμα μεγαλύτερα εσωκομματικά προβλήματα. Στοίχημα για τους δυο πολιτικούς χώρους αν θα κατορθώσουν να συγκροτήσουν ένα εκλογικό μέτωπο και αν θα μπορέσουν να συμπορευτούν εκλογικά, διεκδικώντας εκ νέου τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο χρόνος που έχουν μπροστά τους τα δυο κόμματα δεν είναι μεγάλος, το πολύ έως τα μέσα φθινοπώρου...

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται ενώπιον της πρόκλησης να μετατρέψει το προσωποπαγές κόμμα σε κόμμα που θα αποκτήσει δομή και - περισσότερα από τα σημερινά- πρόσωπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου θεωρείται ως το φαβορί για την τρίτη θέση στις προσεχείς εκλογές, με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.

ΚΚΕ: Στοίχημά του, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχήσει την εκλογική του δύναμη με την πολιτική και, κυρίως, κοινωνική του πολιτική. Το ΚΚΕ, που έχει πλέον φτάσει και ξεπεράσει τα προ της διάσπασής του ποσοστά, είναι πάντως κόμμα που πρωτίστως το ενδιαφέρει να ριζώνει στο μαζικό κίνημα παρά να κερδίζει ψήφους με κινήσεις εντυπωσιασμού!

Τα φαντάσματα που πλανώνται πάνω από το πολιτικό σύστημα

Η κρίση που εντείνεται δημιουργεί προφανώς έδαφος για τη δημιουργία κομμάτων. Πάντα στις εκλογές είχαμε νέα κόμματα ενόψει των εκλογών, πλην όμως αυτή τη φορά μιλάμε για κινήσεις που αν επιβεβαιωθούν και γίνουν πράξη θα αλλάξουν ίσως τα δεδομένα και θα αναδιαμορφώσουν το κομματικό πεδίο.

Πρώτα απ΄ όλα, τυχόν νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα θα αλλάξει πλήρως τα δεδομένα στην κεντροαριστερά, ανασυνθέτοντας πλήρως το σημερινό κομματικό σύστημα.

Παράλληλα, θα δημιουργήσει αξεπέραστα ίσως προβλήματα στην κυβερνητική προοπτική του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα εμβολίσει και την Πλεύση Ελευθερίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θα συμπορευτεί με τον πρόεδρο, όπως και κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Δεύτερον, τυχόν κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού θα αλλάξει επίσης τα δεδομένα στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η «μάνα των Τεμπών» μπορεί να έχει φλερτάρει με την ιδέα ίδρυσης νέου κόμματος, από το ρεπορτάζ ωστόσο δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τρίτο, ερώτημα είναι τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Μετά το τραγικό συμβάν του χαμού της κόρης του, που σε κανένα γονέα ποτέ να μην τύχει, μάλλον μειώνονται πλέον οι πιθανότητες ίδρυσης νέου κόμματος από τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό.

