Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 19 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 35 μελών ΕΕΠ και 54 εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινούς αναπληρωτές. Ειδικότερα η κατανομή αφορά 9 σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και 80 στην παράλληλη στήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 19 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Στην πλατφόρμα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Προσλήψεις αναπληρωτών: Οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ