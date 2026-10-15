Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 35 μελών ΕΕΠ και 54 εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινούς αναπληρωτές. Ειδικότερα η κατανομή αφορά 9 σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και 80 στην παράλληλη στήριξη.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 19 έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Στην πλατφόρμα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.
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Προσλήψεις αναπληρωτών: Οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ
- Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.
• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.
- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.