Με θέμα τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό.

Αυλαία έριξε ο πρώτος κύκλος των διαλέξεων «The Impact Series» από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Η τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση της ακαδημαϊκής χρονιάς φιλοξενήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο του νέου campus, στην οδό Εγνατίας 46, με καλεσμένη ομιλήτρια τη Μίνα Μισυρλή, Personal Finance Expert & Career Advisor και θέμα τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και την Οικονομική Νοοτροπία, ένα επίκαιρο ζητούμενο με στόχο την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Στη διάλεξη, που συντόνισε η υπεύθυνη επικοινωνίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Βόρεια Ελλάδα, Εύη Καλλίνη, παρουσιάστηκαν στο κοινό οι βασικές έννοιες που συνθέτουν τη θεματική «ομπρέλα» του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (financial literacy), ξεκινώντας από την οικονομική νοοτροπία (money mindset) και φτάνοντας έως τον οικονομικό σχεδιασμό (financial planning), διαστάσεις αλληλένδετες για ένα πετυχημένο πλάνο ζωής.

Από το money mindset στο financial planning

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ξεκινάει από τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα χρήματα, μία σχέση πολυπαραγοντική που διαμορφώνεται από τη μικρή ηλικία, με επιρροές από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Όπως δήλωσε η κα Μισυρλή, «τα χρήματα είναι ένα “εργαλείο” για να πετυχαίνουμε τους στόχους και τα οράματά μας», συμπληρώνοντας πως «κάθε σημαντική απόφαση στο σήμερα έχει οικονομική πτυχή και επηρεάζει το μέλλον μας». Η ομιλήτρια τόνισε πως το personal finance είναι μία δεξιότητα που μπορεί εύκολα να αποκτηθεί, ενώ επισήμανε ότι οι νεότερες γενιές, Gen-Z και Gen Alpha, έχουν μεγαλύτερη άνεση να συζητάνε για οικονομικά θέματα σε σχέση με τις παλαιότερες -τάση που συναντάται με τον όρο loud budgeting.

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Περνώντας από τη θεωρία στην πράξη, η οικονομική διαχείριση στηρίζεται στον προϋπολογισμό (έσοδα - έξοδα – αποταμίευση). «Είναι σημαντικό να χτίσουμε τη συνήθεια της αποταμίευσης, ξεκινώντας ακόμη και με μικρά ποσά. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, για να τους πετυχαίνουμε και να χτίζουμε αυτοπεποίθηση, ότι μπορούμε να πάρουμε τα ηνία της ζωής μας» ανέφερε η κα Μισυρλή. Εξίσου σημαντικός είναι ο σχεδιασμός πλάνου ζωής, όπου «πρέπει να θέτουμε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους που να συμβαδίζουν με τα όνειρα και τις αξίες μας».

The Impact Series: Ένας θεσμός που εμπνέει και «ανοίγει» τον δημόσιο διάλογο

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον πρώτο κύκλο των «The Impact Series» διαλέξεων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη, στη σκηνή του αμφιθεάτρου του νέου campus στην Εγνατίας 46 ανέβηκαν τέσσερις προσωπικότητες με «αποτύπωμα», από διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία. Πρώτος καλεσμένος από την Πολυτεχνική Σχολή, ο διεθνώς καταξιωμένος αρχιτέκτονας και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη νέα φυσιογνωμία της πόλης στην ομιλία με τίτλο «Re-imagining Thessaloniki: Έργα στον Δημόσιο Χώρο που Αλλάζουν την Πόλη».

Η σκυτάλη εν συνεχεία πέρασε στη Ράνια Σεμερτζιάν, ιδρύτρια του Soft Skills Center, Communications Consultant, Soft Skills Trainer & Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, για την εμπνευστική διάλεξη «Personal Branding – Power Up Your Career!», κατά την οποία η ομιλήτρια παρουσίασε τις τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας και απόκτησης μιας ισχυρής προσωπικής επαγγελματικής ταυτότητας, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εργασιακό στίβο.

Στο ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν αφιερωμένη η τρίτη διάλεξη των Impact Series. Η Σχολή Πληροφορικής προσκάλεσε τον Σωτήρη Καραγιάννη, Chief Innovation Officer της Space Hellas και έναν από τους πρώτους Έλληνες που δραστηριοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο τομέα, με δίκτυο συνεργατών με το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Ένα πολυπληθές κοινό, φοιτητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου, παρακολούθησε τη συζήτηση με θέμα «Ασφαλής Τεχνητή Νοημοσύνη και οι πόλεις του μέλλοντος μετά το ΑΙ», για το μέλλον της εργασίας και την ασφάλεια των σύγχρονων πόλεων. Τον πρώτο κύκλο των Impact Series έκλεισε η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών με προσκεκλημένη ομιλήτρια τη σύμβουλο οικονομικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ανάπτυξης Μίνα Μισυρλή.

Στόχος της νέας σειράς διαλέξεων «The Impact Series» του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που θα συνεχιστούν και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, είναι να φέρει στο προσκήνιο προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στο παρόν και διαμορφώνουν το μέλλον, μέσα από το έργο και τις ιδέες τους, ενθαρρύνοντας τον δημόσιο διάλογο, καλλιεργώντας νέους τρόπους σκέψης και δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας.