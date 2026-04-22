«Δεν θα κλείσουν τα σχολεία την Πέμπτη 23 Απριλίου ανήμερα του Αγίου Γεωργίου» τονίζει κατηγορηματικά ο Δήμος Πεντέλης, η ανακοίνωση.

Δεν θα κλείσουν τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης την προσεχή Πέμπτη 23 Απριλίου ανήμερα του Αγίου Γεωργίου και οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις τους σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του Δήμου.

Όπως σημειώνεται στην επίσημη ανάρτηση της δημοτικής αρχής για τη λειτουργία των σχολείων παρά τις αναφορές για κλειστά σχολεία «ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει ότι την Πέμπτη 23 Απριλίου, ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Η απόφαση αυτή ισχύει καθώς πολιούχος των Μελισσίων είναι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής.». Ως εκ τούτου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους, με το ωρολόγιο πρόγραμμα να εφαρμόζεται χωρίς αλλαγές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προβλέπεται κλείσιμο σχολικών μονάδων λόγω εορτασμού του Αγίου Γεωργίου.

Κανονικά τα μαθήματα και στο Καματερό

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη απόφαση για λειτουργία των σχολικών μονάδων ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου έλαβε και ο Δήμος Καματερού. Όπως τονίστηκε παρά το γεγονός ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος του Δήμου μετά την συνένωση με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων πάρθηκε η απόφαση να γιορτάζεται και από τις δύο δημοτικές ενότητες ο πολιούχος των Αγίων Αναργύρων. Με βάση των ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, την προσεχή Πέμπτη τα σχολεία στο Καματερό θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μαθητές στο Καματερό οφείλουν να δώσουν κανονικά το παρών στα μαθήματά τους, με το σχολικό πρόγραμμα να συνεχίζεται χωρίς αλλαγές ενώ διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί και το προβλεπόμενο απουσιόλογιο. Μάλιστα ο Δήμος έχει ήδη αποστείλει στα σχολεία ενημέρωση για την κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στις 23/4 λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε περιοχές σε Αλιβέρι, Ιεράπετρα, Ελευσίνα, Νεμέα, Σουφλί, Γουμένισσα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Βασιλικό και Ρίο Αχαΐας. Λόγω της εορτής του πολιούχου, η ημέρα έχει καθιερωθεί ως επίσημη τοπική αργία, με αποτέλεσμα τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τις σχολικές τους υποχρεώσεις, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ή να απολαύσουν μια μικρή ανάπαυλα από το καθημερινό πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη αργία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μια μικρή ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις, σε έναν μήνα που, παρά την επιστροφή στην καθημερινότητα, παραμένει «γενναιόδωρος» σε διαλείμματα. Κατά τα λοιπά, το ωρολόγιο πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες ημέρες, με τους μαθητές να μπαίνουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.