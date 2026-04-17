Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22-04-2026.

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για τις Πανελλήνιες 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 22 Απριλίου. Η παράταση αφορά όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), δίνοντάς τους επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεών τους εντός της νέας προθεσμίας, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

