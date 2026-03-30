Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η σχολική εκδρομή για μια ομάδα μαθητών που ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα, καθώς η επίσκεψή τους σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης οδήγησε σε νοσηλεία, αναζητήσεις από την αστυνομία και τελικά σε τρεις συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει έναν ανήλικο μαθητή στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονης ζάλης και αδιαθεσίας σύμφωνα με το epiruspost.gr. Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ήταν άμεση, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική διαδρομή. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μαθητές που βρίσκονταν στην πόλη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, μετέβησαν σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης, προμηθεύτηκαν διάφορα είδη και τα κατανάλωσαν. Ένας εξ αυτών κατέρρευσε και χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για έναν ακόμη μαθητή, ο οποίος μετά την κατανάλωση προϊόντων έχασε τον προσανατολισμό του και περιπλανιόταν στην πόλη σε κατάσταση σύγχυσης.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις του υπαλλήλου του καταστήματος που πούλησε τα προϊόντα στους ανήλικους. Της καθηγήτριας-αρχηγού της σχολικής εκδρομής για το αδίκημα της «έκθεσης». Της μητέρας του μαθητή που νοσηλεύτηκε, η οποία βρισκόταν στην περιοχή.