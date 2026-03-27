Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο πιεστική ενόψει Πανελληνίων 2026 με την εύρεση κατάλληλου χώρου για λειτουργία εξεταστικού κέντρου να αποτελεί άμεση προτεραιότητα καθώς η Ζωσιμαία Σχολή δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Η Ζωσιμαία Σχολή στα Γιάννενα θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο, μετά τους σοβαρούς τεχνικούς ελέγχους που ακολούθησαν τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Το ιστορικό κτίριο χρειάζεται σημαντικές εργασίες αποκατάστασης για να είναι ασφαλές, κάτι που καθιστά αδύνατη τη δια ζώσης φοίτηση για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με το epiruspost.gr. Με απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Σιαράβας, δόθηκε η τρίτη κατά σειρά παράταση αναστολής λειτουργίας του Πρότυπου Λυκείου (έως τις 3 Απριλίου), ωστόσο η πραγματικότητα είναι ακόμη δυσκολότερη.

Ζωσιμαία Σχολή: Οι «πληγές» του κτιρίου και το μεγάλο δίλημμα - Τηλεκπαίδευση ή απογευματινή βάρδια;

Μετά τους ελέγχους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και του ΤΕΕ, η αυτοψία των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας ήταν «εξονυχιστική». Διαπιστώθηκε ότι το κτίριο χρειάζεται σοβαρές παρεμβάσεις για να είναι ασφαλές. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέφανος Σίντος, πρώτιστο μέλημα είναι η ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, με στόχο το σχολείο να παραδοθεί πλήρως αποκαταστημένο την 1η Σεπτεμβρίου.

Το μεγάλο πρόβλημα όμως παραμένει το «τώρα». Η εύρεση κτιρίου που να μπορεί να στεγάσει ένα τόσο μεγάλο μαθητικό δυναμικό στα Γιάννενα φαίνεται αδύνατη. Στο τραπέζι των συσκέψεων έχουν πέσει δύο λύσεις, καμία εκ των οποίων δεν ικανοποιεί τη σχολική κοινότητα:

Η συνέχιση της τηλεκπαίδευσης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η μετακίνηση του Πρότυπου ΓΕΛ σε άλλη σχολική μονάδα με απογευματινό ωράριο λειτουργίας.

Κραυγή αγωνίας από τους μαθητές της Γ’ Λυκείου για τις Πανελλήνιες 2026

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του και στις δύο επιλογές, τονίζοντας ότι υποβαθμίζουν την ποιότητα της φοίτησης. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο πιεστικό για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι, λίγο πριν το Πάσχα, βρίσκονται «μετέωροι» ενόψει των Πανελληνίων 2026. Επιπλέον, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση για το πού θα στεγαστεί το εξεταστικό κέντρο, καθώς η Ζωσιμαία παραδοσιακά επιτελεί αυτόν τον ρόλο. Οι γονείς και η σχολική κοινότητα ζητούν άμεσες λύσεις, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω ανατροπές στην προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες.