Πανελλαδική στάση εργασίας στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά τις δύο πρώτες ώρες σήμερα κήρυξε η ΔΟΕ καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά στον απόηχο του θανάτου της καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη. Το αίτημα της ΔΟΕ είχε τεράστια απήχηση με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας να δίνουν το παλμό της κινητοποίησης και να εξηγούν με ενημερωτικά φυλλάδια στους γονείς το λόγο που προχώρησαν σε αυτή την διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η απώλεια της συναδέλφου αναδεικνύει την πίεση και την εντατικοποίηση της εργασίας, τη γραφειοκρατική και ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς και το κλίμα αυταρχισμού που επικρατεί στα σχολεία, αποτέλεσμα χρόνιας υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου από τις κυβερνήσεις. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας, στήριξη του παιδαγωγικού έργου και τερματισμό της στοχοποίησης και των πειθαρχικών διώξεων.

Στο πλαίσιο της ημέρας δράσης, οι σύλλογοι προχώρησαν σε πολύμορφες ενέργειες που περιελάμβαναν ενημέρωση γονέων στα σχολεία, διανομή ανακοινώσεων της ΔΟΕ, ανάρτηση πανό

καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, τόνισε ότι «Η φωνή των εκπαιδευτικών πρέπει να ακουστεί παντού. Δεν σιωπούμε – διεκδικούμε την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια στη δουλειά μας».

Όπως δήλωσε στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης « Η ανακοίνωσή μας για την πανελλαδική μέρα δράσης έφτασε σε χιλιάδες γονείς. Με στάσεις εργασίας, με πολύμορφες δράσεις, με ενημέρωση και συζήτηση με τους γονείς, άνοιξε μια μεγάλη και ουσιαστική συζήτηση για την απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου, για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας από τις κυβερνητικές πολιτικές και τον κρατικό αυταρχισμό. Η μορφή της απευθείας επικοινωνίας με τους γονείς, η συζήτηση γύρω από τα κοινά προβλήματα απέναντι στην κοινή αιτία – την πολιτική που αντιμετωπίζει την παιδεία ως κόστος και θεωρεί τους εκπαιδευτικούς αναλώσιμους – καθώς και φράσεις όπως «συνεχίστε, είμαστε μαζί σας», αποτελούν παρακαταθήκη στον αγώνα του κλάδου.

Μόνο στον δρόμο του αγώνα υπάρχει λύση. Μόνο με δράση, πρωτοβουλία, αισιοδοξία και μαχητικότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.»

