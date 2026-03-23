Οι αιτήσεις αναγγελίας από 30/03/2026 υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ενώ καταργείται πλέον η υποβολή των αιτήσεων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνά η διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (24350/Ν1/27-02-2026), δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο «Μητρώο Διδασκόντων», μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση αναγγελίας. Η πλατφόρμα είναι η https://teachinglicense.it.minedu.gov.gr/

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της gov.gr, όπου οι διδάσκοντες εισέρχονται και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Από τις 30 Μαρτίου 2026, καταργείται οριστικά κάθε άλλη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, είτε με φυσική παρουσία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε μέσω ταχυδρομείου, email ή ΚΕΠ.

