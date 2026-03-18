Οι αλλαγές αφορούν κυρίως οργανωτικά ζητήματα, τη λειτουργία των επιτροπών και τη διαχείριση της εξέτασης στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Από τις Πανελλήνιες 2026 εισάγονται σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής υποψηφίων στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπεται από νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Οι αλλαγές αφορούν τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, τον ρόλο του προσωπικού και της γραμματείας, την ασφάλεια και διαχείριση των γραπτών καθώς και την επίδειξη των τετραδίων στους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα, στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η Επιτροπή έχει πλέον σαφώς καθορισμένα καθήκοντα, όπως η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου εξέτασης, η κατανομή των υποψηφίων στην αίθουσα αναμονής, η παραλαβή των τετραδίων από τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών, η ηλεκτρονική καταχώριση και έλεγχος των βαθμολογιών, καθώς και η συγκέντρωση και αποστολή των αποκομμάτων των τετραδίων στο Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, προβλέπεται ο έλεγχος των ηχητικών εγκαταστάσεων πριν από τις εξετάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των διαδικασιών.

Ο αριθμός του προσωπικού που υποστηρίζει τις επιτροπές έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η γραμματεία αποτελείται από δύο γραμματείς και έως έντεκα βοηθούς γραμματείς, ενώ μέχρι δεκαπέντε επιπλέον άτομα μπορούν να οριστούν για υποβοήθηση των επιτροπών, με δύο ειδικούς εκπαιδευτικούς να χειρίζονται τα ηχητικά συστήματα. Αυστηροποιούνται επίσης τα κριτήρια αμεροληψίας, με αποκλεισμό από τη συμμετοχή όσων έχουν συγγένεια έως τρίτου βαθμού με υποψηφίους στα μουσικά μαθήματα.

Σχετικά με τα γραπτά και τα αποκόμματα των τετραδίων, κάθε Εξεταστικό – Βαθμολογικό Κέντρο αποστέλλει τις ονομαστικές καταστάσεις και τα αποκόμματα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, από όπου κατόπιν διανέμονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα σχολεία των υποψηφίων για επίδειξη. Προβλέπεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε λήψη εικόνας ή φωτογραφίας των αποκομμάτων από τους υποψηφίους.

Η διαδικασία επίδειξης των τετραδίων και η αναλυτική ενημέρωση των υποψηφίων ορίζεται να πραγματοποιείται τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του δελτίου εξεταζόμενου. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τα γραπτά των επαναληπτικών εξετάσεων στο μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία». Οι αιτήσεις για επίδειξη μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ισχύς όλων των παραπάνω αλλαγών αρχίζει από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026, ενώ η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ διασφαλίζει την εφαρμογή τους σε όλα τα αρμόδια Τμήματα Μουσικών Σπουδών.

