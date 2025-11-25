Για προληπτικούς λόγους θα μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη, στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω της κακοκαιρίας.

Η απόφαση αφορά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εν λόγω δήμου και λήφθηκε για προληπτικούς λόγους, «προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες στις μετακινήσεις των μαθητών δεδομένων των μετεωρολογικών προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως το τοπικό επιχειρησιακό όργανο Πολιτικής Προστασίας, που αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται το επόμενο τριήμερο, με μεγάλα ύψη βροχής και ισχυρούς ανέμους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της απορροής των ομβρίων υδάτων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel

Η κακοκαιρία Adel φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το βόρειο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας), την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές), πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, αύριο Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

- Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

- Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η κακοκαιρία Adel θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.