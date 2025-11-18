Πότε και πόσο διαρκούν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Τα Χριστούγεννα 2025 είναι προ των πυλών και οι μαθητές μετρούν υπομονετικά αντίστροφα για να ολοκληρωθούν τα μαθήματα και να απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη περίοδο ξεκούρασης. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, τα σχολεία θα κλείσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις μετά από 16 μέρες ήτοι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Η χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα αποτελεί ευκαιρία ξεκούρασης για τους μαθητές και από τα εξωσχολικά μαθήματα καθώς Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών βάζουν και αυτά «λουκέτο» ελέω των γιορτών. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την ανάπαυλα των σχολείων, οι γιορτές των Χριστουγένννων έχουν μικρότερη διάρκεια για τις εξωσχολικές δομές εκπαίδευσης (φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών). Ειδικότερα, όπως συνέβη πέρσι έτσι και φέτος οι μαθητές στα Φροντιστήρια θα κάνουν το τελευταίο μάθημα του 2025 την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, όμως η επιστροφή τους θα γίνει νωρίτερα από τα σχολεία. Σύμφωνα με την νομοθεσία Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι κλειστά μέχρι και τις 2 Γενάρη με τους μαθητές να καλούνται πίσω στα θρανία στις 3 του μήνα. Όμως φέτος «πέφτει» Σάββατο με τους μαθητές να κερδθίζουν έξτρα διακοπές. Με βάση αυτά τα δεδομένα θα επιστρέψουν στα εξωσχολικά καθήκοντα την Δευτέρα 5 του μήνα με τα μαθήματα να διακόπτονται εκ νέου την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων και να συνεχίζονται κανονικά την Τετάρτη 7 του μήνα.

Βέβαια, να αναφέρουμε ότι ορισμένα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών ακολουθούν το πρόγραμμα διακοπών των σχολείων οπότε σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να ενημερωθείτε εγκαίρως από τις διευθύνσεις των εξωσχολικών εκπαιδευτικών κέντρων που φοιτούν τα παιδιά σας το φετινό χρονοδιάγραμμα ανάπαυλας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.