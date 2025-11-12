Η Σοφία Ζαχαράκη ξεδιπλώνει το πλαίσιο των δράσεων που φέρνει το «Ψηφιακό Σχολείο» στις τάξεις όλων των βαθμίδων.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ξεδιπλώνει το πλαίσιο των δράσεων και των καινοτομιών που φέρνει το «Ψηφιακό Σχολείο» στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Σε συνέχεια των προκατόχων της η υπουργός από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είχε ξεδιπλώσει το όραμά της για το σχολείο του σήμερα τονίζοντας ότι «το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης βασισμένο σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές πρακτικές, όπου η περιέργεια ενισχύει τη συμμετοχή, η προσπάθεια αναγνωρίζεται και η κριτική σκέψη καλλιεργείται μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες»

«Αποσκοπούμε σε ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη. Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες. Μάλιστα όπως είχε τονίσει «στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή».

Στην ομιλία της η υπουργός παρουσίασε ψηφιακές βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικές πλατφόρμες για διαδραστική μάθηση, εφαρμογές για διαχείριση τάξης, αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μέσω ψηφιακών μέσων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεργατικές και project-based μεθόδους μάθησης, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από την τεχνολογία και στη στρατηγική στόχευση για ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, αναβάθμιση της ποιότητας μάθησης και ψηφιακή ενσωμάτωση όλων των σχολικών κοινοτήτων. Τέλος, ανακοίνωσε πιλοτικά ψηφιακά προγράμματα σε επιλεγμένα σχολεία και έδωσε έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των ψηφιακών εργαλείων.

