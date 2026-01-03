Πότε ξεκινούν τα μαθήματα σε σχολεία και φροντιστήρια μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, η εξαίρεση της Καστοριάς.

Σταδιακή είναι η επιστροφή των μαθητών στην εκπαιδευτική καθημερινότητα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με δύο διαφορετικές ημερομηνίες επανέναρξης για σχολεία και φροντιστήρια.

Ποιοι μαθητές επιστρέφουν στις 5 Ιανουαρίου

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου επιστρέφουν στα μαθήματα οι μαθητές που φοιτούν σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Ειδικά για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026 η επάνοδος στα μαθήματα των φροντιστηρίων είναι πάντα νωρίτερα από τα σχολεία ώστε να υπάρξει ομαλή επανένταξη στο διάβασμα, να καλυφθούν μαθησιακά κενά και να αξιοποιηθεί ο χρόνος άνευ σχολικών μαθημάτων για τεστ προσομοίωσης και επανάληψης της διδαχθείσας ύλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές θα διακοπούν εκ νέου την Τρίτη 6 Γενάρη λόγω της αργίας των Θεοφανίων 2026. Σημειώνεται, τέλος, ότι ορισμένα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών επιλέγουν να ακολουθούν ακριβώς το πρόγραμμα διακοπών των σχολείων. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται οι γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως από τις διευθύνσεις των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δομών που παρακολουθούν τα παιδιά τους, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια την επανέναρξη των μαθημάτων.

Στις 8 Γενάρη το πρώτο κουδούνι στα σχολεία

Μετά από δεκαπέντε μέρες ανάπαυλας για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές οι μαθητές όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης θα περάσουν εκ νέου το κατώφλι των σχολικών τους μονάδων την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά την αργία των Θεοφανίων και την γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου χτυπά το πρώτο κουδούνι της χρονιάς στα σχολεία με τους μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων να επιστρέφουν στην καθημερινότητα των διαγωνισμάτων, των μαθημάτων και των σχολικών εργασιών.

Επιστροφή στα θρανία: Τι ισχύει για τους μαθητές της Καστοριάς

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Καστοριάς σε ό,τι αφορά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις γιορτές, καθώς απολαμβάνουν μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης λόγω των παραδοσιακών «Ραγκουτσαρίων». Το ιστορικό καρναβάλι της πόλης κορυφώνεται την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά. Έτσι, η επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετατίθεται για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να δοθεί και δεύτερη ημέρα αργίας, όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές της Καστοριάς θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Τα «Ραγκουτσάρια» αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά και βαθιά ριζωμένα έθιμα της τοπικής παράδοσης. Η πόλη γεμίζει μουσικές, χάλκινα πνευστά, χορό και πολύχρωμες μεταμφιέσεις, με τα παραδοσιακά «μπουλούκια» να δίνουν τον ρυθμό των εορτασμών. Μαθητές και κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και στη μεγάλη παρέλαση, μετατρέποντας το καρναβάλι σε μια γιορτή πολιτισμού και συλλογικής χαράς.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιστροφή στα σχολεία μετά τις γιορτές γίνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα, με την Καστοριά να ξεχωρίζει, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και χαρίζοντας στους μαθητές της λίγες ακόμη ημέρες ξεκούρασης και εορταστικού κλίματος.