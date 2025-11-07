Οι δράσεις στοχεύουν στην υιοθέτηση ενός ενεργητικού τρόπου ζωής από τα παιδιά και τους εφήβους.

Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου πρωτοπορεί στην προαγωγή υγείας και διατροφικής αγωγής καθώς μετατρέπεται σε Σχολείο-Κόμβο Υγείας, φιλοξενώντας πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Από τον Νοέμβριο έως τις 17 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, παιδιά, έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις που συνδυάζουν τη γνώση με τη διασκέδαση, τη θεωρία με την πράξη.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν ενεργά το Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής, τα Εργαστήρια Διοίκησης Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού και Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Με οδηγό την επιστήμη και εργαλείο τη συμμετοχική εκπαίδευση, οι δράσεις στοχεύουν στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και στην υιοθέτηση ενός ενεργητικού τρόπου ζωής από τα παιδιά και τους εφήβους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου (Αγίου Αθανασίου 36), μπορούν να εγγραφούν στις αντίστοιχες φόρμες που παρατίθενται στο αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.