Οι αντιδράσεις γονέων και μαθητών κόντρα στην αιφνιδιαστική συγχώνευση έφεραν αποτέλεσμα με την απόφαση να ανακαλείται μέχρι νεοτέρας.

Δεν έχουν τέλος τα παράπονα και οι αντιδράσεις για αιφνιδιαστικές συγχωνεύσεις τάξεων σε όλη την Ελλάδα. Ηχηρό παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας που όπως καταγγέλλει η τοπική Ένωση Συλλόγων Γονέων μετά την απόφαση για συγχώνευση των τμημάτων Μαθηματικών για τις Πανελλήνιες 2026.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας καταγγέλλει στο Dnews ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς καμία διαβούλευση και παιδαγωγικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι μαθητές σε μια κρίσιμη χρονιά προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως αναφέρουν, η συγχώνευση αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των παιδιών ανά τάξη, καθιστώντας δύσκολη την ουσιαστική διδασκαλία και επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχολογία των μαθητών. Η κινητοποίηση των γονιών ήταν άμεση και σύσσωμοι αποφάσισαν να προβούν σε διαμαρτυρία για να ανακληθεί η απόφαση.

Σύμφωνα με δηλώσεις τους στο Dnews οι γονείς ανέφεραν ότι «Με αυτή την εξέλιξη διαταράσσεται η ψυχολογία των παιδιών σε μία πολύ ευαίσθητη φάση και αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να γίνει κάποια ουσιαστική δουλειά μέσα στα σχολικά πλαίσια και από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές.Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι μόνο η συλλογική δράση και πίεση μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, αφού καταφέραμε σε πρώτη φάση να συνεχιστεί προσωρινά το πρόγραμμα ως έχει και κατά δεύτερον ο σύμβουλος ποιότητας εκπαίδευσης να δεσμευτεί ότι θα στείλει θετική εισήγηση για τη συνέχιση των τμημάτων.»

Η συσπείρωση των γονέων και η γενικευμένη δυσαρέσκεια έφερε ανάκληση της απόφασης. Σύμφωνα με την Ένωση, ύστερα από τη συλλογική πίεση, επιτεύχθηκε να συνεχιστεί προσωρινά το πρόγραμμα όπως ίσχυε, ενώ ο Σύμβουλος Ποιότητας Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να στείλει θετική εισήγηση για τη διατήρηση των τμημάτων. Ωστόσο, οι γονείς δηλώνουν ότι παραμένουν σε επιφυλακή, επισημαίνοντας πως η εκπαιδευτική πολιτική συχνά αντιμετωπίζει τους μαθητές «ως αριθμούς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι γονείς κοιτάνε το καλό των παιδιών τους, τα υπουργεία όμως κοιτάνε τους αριθμούς», φέρεται να είπε ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μια φράση που προκάλεσε οργή στην τοπική κοινωνία. Η Ένωση τονίζει πως «τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί» και καλεί όλους τους φορείς της εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην πανελλαδική πανεκπαιδευτική κινητοποίηση, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, ενάντια στις συγχωνεύσεις, τα κενά στα σχολεία και τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα.